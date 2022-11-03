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أحمد حسام يهاجم فيريرا: «أيه اللي انت بتعمله ده»

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فيريرا
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الخميس، 03-11-2022 01:01 م



شن أحمد حسام "ميدو"، نجم نادي الزمالك السابق، هجوما حادا على البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني لفريق الزمالك، بعد تراجع نتائج الفريق في الفترة الماضية.

وكتب ميدو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”:" نتيجة إمبارح مش قلقاني على الزمالك اللي قالقني فعلا إن فيريرا بيعمل حاجات في الكورة من أول الموسم غريبة جدا أول مرة أشوفها أو أسمع عنها في الكورة بصراحة ده اللي قالقني!!".

أضاف ميدو:" التغييرات اللي عملها إمبارح وتغيير مراكز اللاعبين أثناء المباراة وكأنه مكانش عايز يكسب".

وكان الزمالك تعادل مع إنبي بهدف لمثله، في المباراة التي أقيمت على ملعب المقاولون العرب، أمس الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز.

وجاء تعادل الزمالك بعد أيام قليلة من خسارة الفارس الأبيض بطولة كأس السوبر المصري أمام الأهلي بهدفين دون رد.
 

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