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شاهد.. مشاداة بين خالد الغندور ونجم الأهلي بسبب برونو سافيو

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خالد الغندور
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السبت، 05-11-2022 01:41 م

نشبت مشادة كلامية بين لاعب نادي الزمالك السابق خالد الغندور ونجم الأهلي السابق هشام حنفي بشأن البرازيلي برونو سافيو لاعب النادي الأهلي الجديد و الذي ضمه الأهلي خلال الميركاتو الصيفي الماضي.

وتعاقد الأهلي مع برونو سافيو خلال موسم الانتقالات الصيفية وتعرض اللاعب لانتقادات شديدة قبل أن يتألق في مباراة الأهلي والزمالك بكأس السوبر ويسجل هدف الأهلي الأول بمهارة كبيرة فاتحا باب الفوز أمام المارد الأحمر.

وقال هشام حنفي منتقدا خالد الغندور خلال ظهورهما معا في ضيافة سيف زاهر عبر شاشة قناة «أون تايم سبورتس» :«كابتن خالد قال على سافيو لاعب عادي ولاعيب قليل ومش باللمسات والمهارات الجيدة».

ورد سيف زاهر :الخبرة علمتنا يا هشام أن نكّون رأينا على المدى الطويل، الموسم اللي فات مثلا قلنا ميكيسوني وبيرسي تاو هيكسروا الدنيا، عشان كده لازم نقول اللاعب كويس بعد فترات طويلة. 
وتابع هشام حنفي :بس برونو سافيو واضح لاعيب كورة كويس جدا، والجون اللي جابه جابه في نادي الزمالك فده لاعب مميز وعنده مهارات كويسة يقدر يجيب جون بالشكل ده. 

وتدخل خالد الغندور ورد منتقدا لاعب الأهلي البرازيلي سافيو :مرة واثنين وثلاثة الهدف من خطأ بعد تمريرة زكريا الوردي وخروج محمد عواد من مرماه بشكل غريب، هو إحنا هنقيم لاعب عشان جاب جون. 

وأضاف الغندور:أنا رأيي إن سافيو لاعيب عادي ومعندوش شخصية وكنت أشعر أن كولر هيغيره في مباراة السوبر، بدليل إنه في مباراة الداخلية بعد كده معملش حاجة.
 

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