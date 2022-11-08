مفاجأة.. رحيل خالد الغندور عن قناة الزمالك

الثلاثاء، 08-11-2022
03:09 م
أصبحت أيام الإعلامي خالد الغندور
معدودة داخل قناة نادي الزمالك
بعد
إعلانه انتهاء تعاقده بنهاية شهر نوفمبر الجاري .
وأكد خالد الغندور
عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك أن
عقده ينتهي رسميا مع قناة الزمالك
بنهاية نوفمبر الجاري ، وأشار إلى إنه ينوي خوض
تجربة جديدة .
وقالت مصادر، إن خالد الغندور
يقترب بقوة من الانضمام إلى قناة أون تايم
سبورت 2 وتقديم برنامج بها خلال الفترة المقبلة .
وكان خالد الغندور
عمل طوال السنوات الماضية داخل قناة نادي الزمالك
ويعد
المذيع الأبرز داخل القناة البيضاء ويقدم البرنامج الأساسي للقناة مساء كل يوم
برنامج “ زملكاوي ” مع عدد من المذيعين الأخريين مثل أحمد جمال وطارق يحيى .