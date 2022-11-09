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إمام عاشور يصدم أمير مرتضى منصور ويرفض التجديد للزمالك

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إمام عاشور
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الأربعاء، 09-11-2022 08:52 ص

فاجأ إمام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أمير مرتضى المشرف العام على قطاع الكرة بالقلعة البيضاء، بشأن تجديد تعاقده مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

وقال أمير مرتضى في تصريحات عبر قناة الزمالك: “إمام عاشور لاعب جيد للغاية ويحب نادي الزمالك ولكنه يفتقد لقدر من المسؤولية الذي يناسب حجم نجوميته ومكانته مع الفريق”.

وتابع: “نحاول أن نوضح لـ إمام عاشور قيمته مع النادي وهو يستجيب لنا ويعترف أيضا بأخطائه ويفعل الكثير من الأمور الإيجابية”.

وأضاف: “في وقت من الأوقات إحساس إمام عاشور بالمسؤولية قل بعض الشيء ولكن لا يرتقي لأكثر من ذلك”.

وأكمل: “تعاقد إمام عاشور ممتد مع الزمالك لمدة موسمين وعقدت جلسة معه ومع وكيله لنعدل تعاقده ونمدده ولكنه يرى أن الوقت غير مناسب الآن لذلك أو لم يتخذ قراره النهائي”.

واستطرد: “الزمالك يفكر في التجديد لـ إمام عاشور لأن الفريق في حاجة فنية له، وحتى نمنحه الاستقرار الفني والمادي ونريد أن نضعه في مكان أكبر ولكنه لا يرى أن الوقت مناسب للتجديد”.

واختتم: “سنعود لفتح مفاوضات التجديد مع إمام عاشور ولكن في الوقت المناسب بالنسبة للزمالك والذي تراه الإدارة لا يسبب أي ضرر للفريق”.
 

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