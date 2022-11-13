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رجل أعمال يتدخل.. تطور مفاجئ في أزمة كهربا مع الزمالك والخطيب يتخذ قراره

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كهربا
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الأحد، 13-11-2022 08:57 ص


كشف الإعلامي محمد فاروق عن تطور جديد في أزمة محمود عبد المنعم كهربا لاعب النادي الأهلي الخاصة بغرامة الزمالك .

وقال فاروق عبر برنامجه "البريمو" على قناة "TeN": يعقد محمود كهربا لاعب الأهلي عقب عودته من السعودية جلسة حاسمة مع سيد عبدالحفيظ مدير الكرة في حضور وكيله أحمد يحيي وبالتنسيق مع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي لدفع غرامة نادي الزمالك ورفع الإيقاف عنه بشكل رسمي قبل نهاية شهر ديسمبر المقبل.

وأضاف: "اتفق النادي الأهلي مع كهربا على الحصول على شيك بقيمة 20 مليون جنيه من مستحقاته المالية المتأخرة لدى النادي وعقده عن الموسم الجديد للمساهمة في دفع غرامة الزمالك تمهيداً للمشاركة في المباريات بصفة رسمية مرة أخرى".

كما عرض رجل أعمال أهلاوي توفير حملة إعلانية لكهربا بموافقة الأهلي والخطيب للمساهمة في زيادة المقابل المادي ودفع الغرامة قبل يوم 26 ديسمبر المقبل خوفاً من مضاعفة الإيقاف لمدة سنة كاملة".
 

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