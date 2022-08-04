أول تحرك من الأهلي ضد حكم مباراة فاركو

الخميس، 04-08-2022
09:19 ص
تدرس إدارة الأهلي
تقديم شكوي رسمية للاتحاد المصري لكرة القدم بسبب الأخطاء التحكيمية في مباراة
الفريق الأحمر أمام فاركو
التي أنتهت بالتعادل السلبي.
وقال مصدر في تصريحات
صحفية، إن إدارة الأهلي تحاملت كثيراً تجاه الأخطاء التحكيمية وما حدث في تلك
المسابقة من ظلم تحكيمي واضح بجانب المجاملات التي تتم لأندية بعينها.
وشهدت مباراة الأهلي
وفاركو
خطأ كبير لمحمود عاشور المتواجد علي تقنية الفيديو بإلغاء هدف صحيح حسب
وجهة نظر الإدارة الحمراء.
ألغى الحكم
أحمد
الغندور تقدم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بالهدف الأول أمام فاركو
في
المباراة التي تجمع بينهما في إطار مباريات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري
المصري الممتاز.
سجل الهدف بيرسي تاو
فى الدقيقة 71 من زمن المباراة بعد تمريرة رائعة من ميكيسوني استقبلها تاو داخل
منطقة الجزاء لفاركو
ليضع الكرة بقدمه اليمنى في أعلى شباك الحارس محمد صبحي
ليلغيه الحكم
بداعي التسلل.
وواصل الفريق الأول
لكرة القدم بالأهلي فقدان النقاط بعد تعادله السلبي أمام فاركو
في المباراة التي
اقيمت بينهما مساء اليو م بملعب السلام.
التعادل رفع رصيد
الأهلي إلى النقطة 56 في المركز الثالث بينما ارتفع رصيد فاركو
إلى النقطة 36 في
المركز الثامن من جدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز.