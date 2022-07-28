شوبير يعلن إصابة محمد الشناوي بارتجاج

الخميس، 28-07-2022
12:14 م
كشف الإعلامي أحمد
شوبير، تفاصيل إصابة محمد الشناوي
حارس مرمى الأهلي، بعد سقوطه في مباراة مصر
المقاصة ، أمس الأربعاء، ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز.
وتعرض للإصابة في
نهاية الشوط الأول بعدما اصطدم بالعارضة في محاولة لإبعاد الهدف الملغي للمقاصة في
نهاية الشوط، ليغادر الملعب، ويحل علي لطفي بديلا له.
وقال شوبير عبر
برنامجه الإذاعي “مع شوبير”:" سألت عن إصابة محمد الشناوي
وعلمت أنه يعاني من
ارتجاج
خفيف جدا وهو بحالة جيدة".
أضاف شوبير:" من
الممكن أن يشارك الشناوي في مباراة الأهلي المقبلة أمام المقاولون العرب".
وفاز الأهلي على مصر
المقاصة بهدف دون رد، سجله المالي أليو ديانج في الدقيقة 23 من تسديدة من على حدود
منطقة الجزاء، بعد تمريرة رائعة من أحمد عبد القادر.
ترتيب الأهلي ومصر
المقاصة:
رفع الأهلي رصيده إلى
54 نقطة في المركز الثالث في جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز، بينما تجمد
رصيد مصر المقاصة عند 15 نقطة في المركز الـ 18 والأخير.