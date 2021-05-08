فرج عامر: الجميع سيدفع الثمن.. والزمالك يرد: تخاريف صيام

السبت، 08-05-2021
03:13 م
المصريون
وجه فرج عامر
رئيس مجلس إدارة نادي سموحة
، رسالة لـ نادي
الزمالك
عقب مطالبة النادي السكندري بإعادة المباراة
.
وكتب فرج عامر
عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي
“فيس بوك”: “اشكر حضرتك ولكن الزمالك
ليس هو المقصود، المقصود الحكم محمد الحنفي ولجنة
الحكام، والزمالك
ممكن يغلبنا وغلبنا قبل كدة من غير تدخل محمد الحنفي”.
وأضاف: “ولكن احذر اذا سكتنا علي الباطل ولم نحاسب الحكام الذين يخطئون خطأ يراه الجميع
بهذا الشكل فيوما ما سوف ندفع جميعا الثمن”.
ووصف إبراهيم عبد الله عضو اللجنة التنفيذية بالزمالك
، طلب
نادي سموحة
إعادة مباراة
ه مع الزمالك
بأنه "تخاريف صيام".
وقال عبد الله، في مداخلة هاتفية لبرنامج “النجوم في رمضان”
عبر إذاعة الشباب والرياضة: "أقول للمهندس فرج عامر
، كل سنة وأنت طيب، الصيام
بيأثر على الناس، طلبك بإعادة المباراة
، تخاريف صيام".
وأضاف: "لماذا تعاد المباراة
؟ هل كان هناك 8 دقائق وقتًا
بدلا من الضائع ولم يلعبوا؟، أم واجهناك بلاعب موقوف؟".
وتابع: "أتمنى من الناس أن تهدأ وتفكر في الكلام قبل
قوله".
ووجه “عبد الله” رسالة إلى أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية
التي تدير اتحاد الكرة، قائلا: "أنت تجامل الأهلي، كن عادلا وكفى هدايا رمضان
للأهلي".