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فرج عامر: الجميع سيدفع الثمن.. والزمالك يرد: تخاريف صيام

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فرج عامر
Native
السبت، 08-05-2021 03:13 م المصريون

وجه فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، رسالة لـ نادي الزمالك عقب مطالبة النادي السكندري بإعادة المباراة.
وكتب فرج عامر عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “اشكر حضرتك ولكن الزمالك ليس هو المقصود، المقصود الحكم محمد الحنفي ولجنة الحكام، والزمالك ممكن يغلبنا وغلبنا قبل كدة من غير تدخل محمد الحنفي”.
وأضاف: “ولكن احذر اذا سكتنا علي الباطل  ولم نحاسب الحكام الذين يخطئون خطأ يراه الجميع بهذا الشكل فيوما ما سوف ندفع جميعا الثمن”.
ووصف إبراهيم عبد الله عضو اللجنة التنفيذية بالزمالك، طلب نادي سموحة إعادة مباراةه مع الزمالك بأنه "تخاريف صيام".
‎وقال عبد الله، في مداخلة هاتفية لبرنامج “النجوم في رمضان” عبر إذاعة الشباب والرياضة: "أقول للمهندس فرج عامر، كل سنة وأنت طيب، الصيام بيأثر على الناس، طلبك بإعادة المباراة، تخاريف صيام".
‎وأضاف: "لماذا تعاد المباراة؟ هل كان هناك 8 دقائق وقتًا بدلا من الضائع ولم يلعبوا؟، أم واجهناك بلاعب موقوف؟".
‎وتابع: "أتمنى من الناس أن تهدأ وتفكر في الكلام قبل قوله".
‎ووجه “عبد الله” رسالة إلى أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية التي تدير اتحاد الكرة، قائلا: "أنت تجامل الأهلي، كن عادلا وكفى هدايا رمضان للأهلي".
 

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