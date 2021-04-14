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الزمالك يتخطى حرس الحدود بثلاثية
ا
الأربعاء، 14-04-2021
08:14 م
المصريون
تخطى
الزمالك
فريق
حرس الحدود
بثلاثة أهداف مقابل هدف ضمن
مباراة
اليوم في دور الـ32 من بطولة كأس مصر.
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بث مباشر
حرس الحدود
مباراة
الزمالك
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