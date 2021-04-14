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الزمالك يتخطى حرس الحدود بثلاثية

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الأربعاء، 14-04-2021 08:14 م المصريون
تخطى الزمالك فريق حرس الحدود بثلاثة أهداف مقابل هدف ضمن مباراة اليوم في دور الـ32 من بطولة كأس مصر.
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