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موسيماني يتفوق على كارتيرون و الأهلي يفوز على الزمالك 1/2

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ارشيفية
 
الأحد، 18-04-2021 07:36 م المصريون

استضاف الملعب التاريخي للكرة المصرية ستاد القاهرة الدولي، مباراة القمة بين الأهلي والزمالك المؤجلة من الأسبوع الرابع من الدوري المصري الممتاز 2021.

استحوذ النادي الأهلي في الدقائق الأولى من المباراة، وفي الدقيقة 21 تقدم محمد شريف الهدف الأول للقلعة الحمراء، حيث وصلت له الكرة في يمين منطقة الجزاء بعد تمريرة رائعة من أيمن أشرف، فأرسل شريف تسديدة سكنت شباك جنش.

وعلى طريقة هدفه في نهائي دوري أبطال إفريقيا 2020، أحرز شيكابالا هدف تعادل الزمالك، حيث تقدم بالكرة في اليمين ثم ضم وراوغ وأرسل تسديدة على طريقته الخاصة، مرت للشباك من على يمين علي لطفي.

لم يتأخر رد القلعة الحمراء على هدف شيكابالا الرائع، ففي الدقيقة 34 أرسل محمد شريف قذيفة من أمام منطقة الجزاء سكنت شباك جنش.




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