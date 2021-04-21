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مساحة حرة
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ديوان المظالم
الصفحة الأخيرة
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سموحة بفجر مفاجاة وبهزم الأهلي 1/2
ا
الأربعاء، 21-04-2021
08:38 م
المصريون
قدم موقع المصريون
بث مباشر
ل
مباراة
الأهلي ضد
سموحة
في ال
مباراة
والمؤجلة من الأسبوع ١١ والتي فاز فيها نادي
سموحة
عل الأهلي بهدفين لهدف في مفاجاة من العيار الثقيل.
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بث مباشر
مباراة
الاهلى
سموحة
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