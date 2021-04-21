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سموحة بفجر مفاجاة وبهزم الأهلي 1/2

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الأربعاء، 21-04-2021 08:38 م المصريون
قدم موقع المصريون بث مباشر لمباراة الأهلي ضد سموحة في المباراة والمؤجلة من الأسبوع ١١ والتي فاز فيها نادي سموحة عل الأهلي بهدفين لهدف في مفاجاة من العيار الثقيل.
 

 

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