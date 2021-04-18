موعد قمة الأهلي والزمالك اليوم والقناة الناقلة

الأحد، 18-04-2021
10:35 ص
ينتظر عشاق الساحرة المستديرة، لقاء القمة
مساء اليوم
الأحد، بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك
، في مباراة
قمة الدور الأول للدوري
المصري الممتاز المؤجلة من الجولة الرابعة.
وتنطلق المباراة
المقرر اذاعتها علي قنوات أون تايم سبورت
في تمام التاسعة والنصف مساء اليوم الأحد.
ويحتل الزمالك
صدارة الدوري برصيد 33 نقطة من 14 مباراة
،
بينما يحتل الأهلي المركز الرابع برصيد 27 نقطة ولكن من 11 مباراة
.
ولن تكون مهمة لاعبي الأهلي سهلة في الخروج بالانتصار، خاصة
في ظل الغيابات التي تضرب صفوف المارد الأحمر ولعل أبرزها حارس المرمي محمد الشناوي
بعد إصابته بفيروس كورونا.
بينما يدخل الزمالك
اللقاء بالقوة الضاربة ولكنه يسعي لفك
لعنة مباريات الدور الأول حيث تقابل الفريقان، 59 مرة في الدور الأول بالدوري، آخرها
مباراة
الموسم الماضي، التي انسحب فيها الأبيض، وتم احتساب النتيجة 2-0 لصالح الأهلي.