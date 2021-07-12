الإثنين 12 يوليه 2021
توقيت مصر 11:11 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

انتهز فرصة مباراة الأهلي وجرد زوجته من ملابسها ثم قتلها لهذا السبب

صاحب هدف مصر المقاصة في الأهلي: «لهذا السبب طلعت لساني»

حورية فرغلي تفجر مفاجأة عن طفليها دون زواج

السودان يوجه رسالة عاجلة لروسيا بشأن سد النهضة

الدولار يرتفع في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

انتحار شقيق الفنان رامي صبري.. تعرف على السبب الصادم

فاروق جعفر:«لاعيبة الزمالك ريحتها وحشة ومفيش مسحوق نغسل التيشرتات»

عمرو أديب يفجر مفاجأة صادمة عن سد النهضة: المياه ستغمر القاهرة

«أنا راضية بقضاء الله».. أول تعليق من دلال عبدالعزيز على وفاة سمير غانم

حليمة بولند تظهر بالحجاب بشكل صادم (فيديو)

ADS
 

نقلًا عن محمد صديق..

فاروق جعفر:«لاعيبة الزمالك ريحتها وحشة ومفيش مسحوق نغسل التيشرتات»

732663_0
جعفر
Native
الإثنين، 12-07-2021 07:05 ص

هاجم محمد صديق نجم الأهلي والزمالك السابق، فاروق جعفر نجم ومدرب الزمالك السابق، مؤكدا إنه كان لاعب كرة جيد.
وأضاف صديق في تصريحات مع برنامج “البلدوزر” عبر قناة “الشمس”، أن فاروق جعفر لم ينجح في تحقيق أي نجاح في مجال التدريب بل على العكس ساهم في هبوط عدد من الفرق للدرجه الثانية، مشددا علي أن إطلاق لقب “ملك النص” أمر “غريب” خاصة وأن هناك العديد من اللاعبين أفضل منه.
وتابع أن فاروق جعفر أثناء تدريبه للزمالك سبق وصرح، قائلا: “الزمالك معندوش أي موارد دخل واللاعيبه ريحتها وحشه ومفيش مسحوق في النادي نغسل التيشرتات”.
وأكمل أن تصريحه وقتها كان مثير للدهشة ولكنه كان يقصد التأكيد على ضعف الإمكانيات المادية في الزمالك.
 

إقرأ ايضا

20180405110351351

صاحب هدف مصر المقاصة في الأهلي: «لهذا السبب طلعت لساني»

الاهلي-ومصر-المقاصه-1625990646-0

الأهلي يهزم مصر المقاصة بهاتريك «شريف» وضربة «قفشة»

920202018159628503632

عفت نصار يشن هجومًا عنيفًا على محمود الخطيب بعد ما حدث

أخبار متعلقة

download

مدرب الزمالك يعلن رحيله عن الفريق

202012151111501150

نجم الزمالك: لن أشجع الأهلي أمام كايزر تشيفز وهحلق زيرو لو خد الدوري

255678_0

إكرامي الشحات: سأذبح رمضان صبحي إذا انتقل إلى هذا النادي

201809030154155415

مرتضى منصور يبكي ويلغي زيارته إلى نادي الزمالك اليوم لهذا السبب

60a4b6d242360413230ff464

الزمالك يهدد فرجاني ساسي بعد انقطاعه عن التدريبات: هنعرف ناخد حقنا

الزمالك2021_1_8_16_56

قرار عاجل من اتحاد الكرة بتأجيل مباراة الزمالك