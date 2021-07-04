قرار عاجل من اتحاد الكرة بتأجيل مباراة الزمالك

الأحد، 04-07-2021
03:52 م
قررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، تأجيل
مباراة الزمالك
مع غزل المحلة التي كان مقررا إقامتها غدا ضمن الجولة 28 لمسابقة الدوري
الممتاز لتقام في التاسعة مساء الثلاثاء 3 أغسطس المقبل في ستاد القاهرة.
وكشف حسام المندوه عضو مجلس إدارة نادي الزمالك
، عن موقف
باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول من الرحيل عن الفريق في ظل تردد أنباء عن
قرب توليه قيادة الترجى التونسي.
وأكد المندوه، في تصريحات لـ قناة "أون تايم سبورت 2"، أن كارتيرون يشعر
بحالة من الارتياح مع الفريق ولا يفكر مطلقا في أمر رحيله عن الفريق، مشددا علي أن
كارتيرون يرغب في التتويج بـ البطولات مع الفريق ولديه طموح كبير.
وأضاف أن حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بـ إدارة الزمالك
،
يعقد العديد من الجلسات مع كارتيرون من أجل التنسيق معه بشأن احتياجات الفريق في موسم
الانتقالات الصيفية المقبل
وتابع أن مجلس الإدارة
حاليا يرغب في تجديد تعاقد عدد من اللاعبين الذي اقترب عقدهم من الانتهاء، مشددا أن
ما حدث مع فرجاني ساسي نجم الفريق السابق لن يتكرر مرة أخرى.
وأكمل أن الأولوية ستكون للاعبين الباقي في عقدهم موسم أو
اثنين على أن يتم التجديد للجميع خلال الفترة المقبلة