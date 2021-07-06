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الزمالك يهدد فرجاني ساسي بعد انقطاعه عن التدريبات: هنعرف ناخد حقنا

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ساسي
Native
الثلاثاء، 06-07-2021 09:33 ص


أكد عمرو أدهم عضو لجنة إدارة نادي الزمالك، أن فريقه سيتحرك ضد التونسي فرجاني ساسي لاعب الفريق، في ظل انقطاعه عن تدريبات الفريق قبل موعد انتهاء تعاقده.
وأشار أدهم في تصريحات لبرنامج جمهور الثالثة عبر قناة أون تايم سبورتس، إلى أن موقف الزمالك قوي في القضية المرفوعة من جانبه ضد محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الأهلي الحالي.
وقال أدهم: "موقفنا في قضية كهربا قوي جدًا، سيكون هناك أنباء جيدة خلال الفترة المقبلة للنادي وجماهيره، والقرار سيكون في صالحنا".
وأكمل: "نحاول حتى اللحظة الأخيرة أن تكون العلاقة جيدة مع فرجاني ساسي، كنا ننتظر حتى إعلان اتحاد الكرة لموعد نهاية الموسم، ولذلك فالتونسي لاعبًا في الزمالك حتى نهاية أغسطس".
وأضاف: "إدارة الزمالك تسعى بكل قوة لحل أزمة فرجاني ساسي بشكل ودي فيما يخص انقطاعه عن التدريبات قبل نهاية الموسم، وسيكون هناك إجراء من جانبنا ولن نتنازل عن حق النادي".
وأردف: "نتواصل مع بنجامين أشيمبونج لحل أزمته بشكل مرضي له ولنادي الزمالك، هذه القضية معقدة ونحاول حلها بشكل ودي".
واختتم: "لدينا 14 قضية في فيفا ضد الزمالك، وإجمالي المطالبات المالية ضدنا يصل إلى 17 مليون دولار، لكن هذه الأرقام مجرد افتراضات نظرًا لعدم وجود حكم نهائي ضدنا".
 

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