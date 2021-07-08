مرتضى منصور يبكي ويلغي زيارته إلى نادي الزمالك اليوم لهذا السبب

الخميس، 08-07-2021
10:29 ص
كشف المستشار مرتضى منصور
رئيس نادى الزمالك
الموقوف مجلسه،
عن تراجعه عن دخول نادى القلعة البيضاء مثلما أعلن اليوم الخميس .
وقال مرتضى منصور
فى فيديو بثه عبر حسابه على موقع التواصل
الإجتماعى، أنه اجرى اتصالا بوزير الشباب والرياضة أخبره خلاله بتراجعه عن زيارة
النادى
اليوم خوفا من التزاحم الشديد بعدما تلقى اتصالات من جميع أعضاء النادى بالتواجد لاستقباله
والعودة من المصايف من أجل هذا السبب وفى مقدمتهم الكاتب الصحفى محمود معروف بجانب
الجماهير التى ستحتشد أمام القلعة البيضاء .
وشدد مرتضى منصور
على أن حب الناس الذى حظى به عقب إعلانه
جعله يبكى، مؤكدا أن حب هذه الجماهير فوق رأسه، وأعلن عن تأجيل زيارة
النادى ولكن لن
يلغيها لأنه لا يجرؤ أحد على منعه من دخول النادى الذى يترأس مجلس إدارته أو الجلوس
فى مكتبه .
وقال مرتضى منصور
أن عشقه لبلده مصر وخوفه من إندساس عناصر مخربة بين الحشود المتوقع حضورها والتى تفوق
الـ 50 ألف عضو داخل و50 ألف مشجع خارجه جعله يتراجع عن الزيارة
اليوم الخميس، مطالبا
الجميع بمساندة مصر فى أزمة سد النهضة والوقوف خلف الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية
فى هذه الأزمة.