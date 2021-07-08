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لكرة السلة..

مدرب الزمالك يعلن رحيله عن الفريق

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الخميس، 08-07-2021 07:28 م

قرر الإسبانى أوجوستى بوش المدير الفنى للفريق الأول لكرة السلة بنادى الزمالك، الرحيل عن جدران القلعة البيضاء مكتفيا بالفترة التى قضاها داخل الفريق الأبيض.
وأعلن الإسبانى بوش رحيله بشكل رسمي عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى، متمنيا للزمالك كل التوفيق للفريق الأبيض خلال الفترة المقبلة.
وكان بوش نجح فى تحقيق طفرة غير مسبوقة على مستوى كرة السلة فى الزمالك ونجح فى الفوز بلقبي بطولة إفريقيا ودوري السوبر.
وعلى جانب أخر، قال ياسر عبدالوهاب المدرب العام لفريق كرة السلة بنادي الزمالك، إن ناديه توج بلقب الدوري عن جدارة واستحقاق.
وأضاف ياسر عبدالوهاب ، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، :"تولينا المسئولية الفنية عقب بداية الموسم، وجماهير الزمالك لم تتوقع نجاحنا وكانت تتمنى هزيمتنا بدون نتائج ثقيلة ولكننا توجنا بالدوري وببطولة أفريقيا".
وأكمل: "اللوائح منعتنا من ابرام صفقات جديدة عقب تولينا المسئولية بعد إغلاق القائمة من جانب الجهاز الفني السابق".
وتابع: "عملنا على معالجة أخطاء الفريق، والدفاع أهم مايميز الزمالك في الموسم الحالي، والمدرسة الإسبانية في كرة السلة مختلفة، وأوجوستي قام بعمل طفرة في الفريق".

 

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