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غياب الشناوي.. موعد مباراة الأهلي والحرس الوطني اليوم والقنوات الناقلة

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الاهلي
Native
السبت، 16-10-2021 11:12 ص

تتجه أنظار جماهير الأهلي مساء اليوم السبت 16 -10 -2021 لمتابعه مباراة الفريق امام الحرس الوطني بطل النيجر، في ذهاب دور الـ 32 من دوري ابطال افريقيا .
وتقام مباراة  الأهلي في تمام الساعه الخامسه والنصف مساء بتوقيت القاهره وتذاع عبر قناة “ اون تايم سبورت ”، وقناة الأهلي.
ومن المتوقع ان يدفع بيتسو موسيماني المدير الفني لنادي الأهلي بتشكيل مكون من :
حراسة المرمى: علي لطفي.
خط الدفاع: علي معلول – أيمن أشرف – بدر بانون – محمد هاني (أكرم توفيق).
خط الوسط: أليو ديانج – حمدي فتحي.
الوسط الهجومي: محمود عبدالمنعم "كهربا" – عمرو السولية (محمد محمود) – طاهر محمد طاهر.
الهجوم: محمد شريف.
 

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