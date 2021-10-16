غياب الشناوي.. موعد مباراة الأهلي والحرس الوطني اليوم والقنوات الناقلة

السبت، 16-10-2021
11:12 ص
تتجه أنظار جماهير الأهلي مساء اليوم السبت 16 -10 -2021
لمتابعه مباراة الفريق امام الحرس الوطني
بطل النيجر، في ذهاب دور الـ 32 من دوري ابطال
افريقيا .
وتقام مباراة الأهلي
في تمام الساعه الخامسه والنصف مساء بتوقيت القاهره وتذاع عبر قناة “ اون تايم سبورت
”، وقناة الأهلي.
ومن المتوقع ان يدفع بيتسو موسيماني المدير الفني لنادي الأهلي
بتشكيل مكون من :
حراسة المرمى: علي لطفي.
خط الدفاع: علي معلول – أيمن أشرف – بدر بانون – محمد هاني
(أكرم توفيق).
خط الوسط: أليو ديانج – حمدي فتحي.
الوسط الهجومي: محمود عبدالمنعم "كهربا" – عمرو
السولية (محمد محمود) – طاهر محمد طاهر.
الهجوم: محمد شريف.