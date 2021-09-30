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هل رحل؟.. شوبير يعلق على سفر موسيماني إلى جنوب أفريقيا

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هل رحل؟.. شوبير يعلق على سفر موسيماني إلى جنوب أفريقيا

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شوبير
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الخميس، 30-09-2021 06:33 م

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن مصير الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مع الفريق الأحمر في الفترة المقبلة.
وقال أحمد شوبير، في تصريحات إذاعية :"موسيماني، مستمر مع النادي الأهلي في الفترة المقبلة ولا توجد أي نية لرحيله عن القلعة الحمراء".
وأضاف شوبير :"موسيماني، عقده مع الأهلي لمدة موسمين ونصف الموسم، ومستمر مع الفريق الأحمر حتى نهاية الموسم المقبل".
وتابع : "ما يتردد عن عدم عودة المدرب الجنوب افريقي عقب الاجازة التي حصل عليها لمدة ثلاثة أيام لا أساس له من الصحة".
وعلى جانب أخر ، كشف الإعلامي أحمد شوبير عن منافس محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي فى الانتخابات المقبلة  والمتوقع أن تجرى خلال شهر نوفمبر المقبل.
وقال شوبير: الأهلي حدد موعد مبدئي لفتح باب الانتخابات من 15 إلى 21 أكتوبر، والانتخابات ستكون في 25 و26 نوفمبر، لكن مازالت الجلسة مفتوحة حتى هذه اللحظة، وهيتخذوا القرار خلال يومين مع استمرار الجلسة.
 وأضاف شوبير: متصدقش حد يقولك ده اتشال وده اتحط، فيه على الأقل ما بين 2 إلى 4 هيرحلوا عن القائمة، لكن تحدد أسماء محدش يقدر يقول، وبالتالي فيه وجوه جديدة هتدخل في قائمة محمود الخطيب".
وعن منافس الخطيب، أوضح أحمد شوبير: “حتى الآن لا يوجد منافس، ومصادر مقربة من محمود طاهر أكدت إنه قال: أنا عملت كل حاجة مع النادي، وفي الأول اختير الخطيب، وخلاص أنا بدعم هذا الاستقرار".
واختتم :" هذه مصادر وليس تصريحا رسميا، خاصة أن اسمه يتردد بقوة في انتخابات اتحاد الكرة".
 

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