خالد الغندور يسخر من استبعاد أفشة ومحمد شريف من المنتخب

السبت، 02-10-2021
10:28 ص
سخر خالد الغندور
نجم الزمالك السابق، من قرار البرتغالي
كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر، باستبعاد نجمي الأهلي، من قائمة المنتخب التي
تستعد لمواجهة منتخب ليبيا في إطار تصفيات قارة أفريقيا المؤهلة إلى بطولة كأس العالم
قطر 2022.
وكتب خالد الغندور
علي حسابه بموقع "فيس بوك":
"تم استبعاد القاضية ممكن قفشة و هداف
الدوري محمد الشريف
في مفاجأة كبيرة من كيروش".
وأعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة كارلوس كيروش قائمة
أسماء اللاعبين المختارين للانضمام إلى معسكر الفريق الذي ينطلق غدًا استعدادا للقاء
المنتخب الليبي ضمن تصفيات كأس العالم.
واستبعد الجهاز الفني
للمنتخب الوطني بقيادة كارلوس كيروش محمد شريف
ومحمد مجدي قفشة من القائمة وانضمام أحمد فتحي إلي القائمة.
وتضم القائمة 24 لاعبا هم:
حراسة المرمى: محمد الشناوي و محمد أبو جبل ومحمد بسام ومحمد
صبحي.
الدفاع: أكرم توفيق وأحمد فتحي ، أحمد حجازي وباهر المحمدي
، محمود حمدي "الونش" وياسر إبراهيم، أحمد أبو الفتح وأيمن أشرف.
الوسط: محمد النني وعمرو السولية ، طارق حامد وحمدي فتحي.
الوسط المهاجم: أحمد سيد "زيزو" ومحمد صلاح ، عبد الله السعيد وابراهيم عادل،
رمضان صبحي وعمر مرموش.
الهجوم: أحمد حسن "كوكا" ومصطفى محمد.