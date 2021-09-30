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تقرير جنوب أفريفي يفجر مفاجأة بشأن رحيل موسيماني عن الأهلي

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موسيماني
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الخميس، 30-09-2021 02:51 م

أكد تقرير جنوب إفريقي، أن بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الأهلي يواجه شبح الإقالة من تدريب المارد الأحمر، بعد خسارة لقب السوبر المصري أمام طلائع الجيش.
وذكرت صحيفة “sunday world”، أن موسيماني كان عليه أن يتوقع الغرامة التي فُرضت عليه عقب خسارته كأس السوبر المصري أمام طلائع الجيش والمقدرة بـ “300 ألف جنيه مصري” لأن رئيس الأهلي محمود الخطيب ليس رجلا متسامحا مع المستوى المتوسط على الرغم من عدد الألقاب التي فاز بها المدرب الجنوب إفريقي مع المارد الأحمر.
وأضافت الصحيفة الجنوب إفريقية، أن الخطيب غاضب بعد فشل موسيماني ولاعبيه  في الفوز بلقبهم السادس تحت قيادة مدرب ماميلودي صنداونز السابق.
وتابعت الصحيفة، أن محمود الخطيب وصف خسارة ناديه الأهلي أمام طلائع الجيش بأنها "أداء مخيب للآمال"، خاصة أنها جاءت بعد فترة قصيرة من خسارة لقب الدوري المصري لصالح غريمه التقليدي “ الزمالك”.
وأوضحت الصحيفة، أن موسيماني سبق وأن اعترف ذات مرة بأن مستقبله مع الأهلي على حافة الهاوية.
وأشارت الصحيفة، إلى أن موسيماني يدرك أن أيامه في الأهلي معدودة إذ لم يقود الأهلي لتحقيق لقب على الأقل لكسب ثقة الخطيب.

 

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