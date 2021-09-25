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الأهلي يفوز على إنبي بهدف صعب في كأس مصر ويواجه بيراميدز

h.koraon
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السبت، 25-09-2021 07:14 م
فاز الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على نظيره نادي إنبي بهدف نظيف في الدقيقة 73 بقدم صلاح محسن، بعد مواجهات صعبة وتضييع أهداف محققة من جانب الأهلي الذي استحوذ بشكل كامل على مجريات المباراة، فيما كان إنبي يلعب على الهجمات المرتدة والتي شكلت خطورة على مرمى الأهلي في أكثر من فرصة.
وبفوز الأهلي تأهل للدور ربع النهائي ويستعد لمواجهة بيراميدز.
والتقى الأهلي نظيره إنبي، اليوم السبت، على استاد الإسكندرية ضمن منافسات دور الـ 16 من بطولة كأس مصر.

 

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