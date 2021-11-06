عودة شريف وأفشة وإبعاد طارق حامد.. مفاجآت في تشكيل المنتخب

السبت، 06-11-2021
04:13 م
أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة كارلوس كيروش قائمة
اللاعبين المختارين لعضوية الفريق استعدادا لخوض مباراتي انجولا والجابون الشهر الحالي
ضمن الجولتين الأخيرتين لتصفيات المجموعة الأفريقية السادسة لكأس العالم وضمت القائمة
26 لاعبا.
وشهدت القائمة مفاجآت عدة، بعودة لاعبي الأهلي محمد مجدي
"أفشة" ومحمد شريف
، فيما تم استبعاد لاعب الزمالك طارق حامد.
وجاءت القائمة على النحو التالي:
حراس المرمى:
محمد الشناوي ( الأهلي )
محمد أبوجبل ( الزمالك )
محمد صبحي ( فاركو )
محمود جاد ( انبي)
الدفاع:
اكرم توفيق ( الأهلي )
أحمد فتحي ( بيراميدز )
احمد حجازي ( الاتحاد السعودي )
احمد ياسين ( البنك الأهلي )
ايمن اشرف ( الأهلي )
محمود علاء ( الزمالك )
احمد فتوح ( الزمالك )
محمد حمدي ( بيراميدز )
محمود حمدي «الونش» ( الزمالك )
الوسط:
محمد النني ( أرسنال الإنجليزي )
حمدي فتحي ( الأهلي )
عمرو السولية ( الأهلي )
امام عاشور ( الزمالك )
عبدالله السعيد ( بيراميدز )
مصطفى فتحي ( الزمالك )
الهجوم:
عمر مرموش ( شتوتجارت الألماني )
محمد شريف
( الأهلي )
أحمد ياسر ريان ( ألتاي التركي )
مصطفى محمد ( جالاتا سراي التركي )
مروان حمدي ( سموحة )
محمد صلاح ( ليفربول الإنجليزي )
محمد مجدي «أفشة» ( الأهلي )