مصر تهزم ليبيا بالثلاثة على أرضها وتتصدر المجموعة

الإثنين، 11-10-2021
06:54 م
حقق منتخب مصر
فوزا مستحقا على ليبيا
بثلاثة أهداف دون رد ، فى المباراة
التي جمعت الفريقين على ملعب بنغازي فى الجولة الـ الرابعة ، ضمن منافسات التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.
وافتتح منتخب مصر
التهديف فى الدقيقة 40 عن طريق أحمد أبو الفتوح من تسديدة قوية داخل منطقة الجزاء ويشاهدها الحارس وهي تسكن شباكه.
وأضاف منتخب مصر
الهدف الثاني فى الدقيقة 47 عن طريق مصطفى محمد من رأسية قوية بعد عرضية رائعة من عمر مرموش من الناحية اليسرى.
وجاء هدف منتخب مصر
الثالث فى الدقيقة 72 عن طريق رمضان صبحي من تسديدة قوية داخل منطقة الجزاء .
وبهذه النتيجة ينفرد منتخب مصر
بصدارة المجموعة السادسة .
وجاء ترتيب المجموعة السادسة كالاتي :
1- مصر
10 نقاط.
2- ليبيا
6 نقاط .
3- الجابون 4 نقاط .
4- أنجولا 3 نقاط .