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شوبير يفتح النار على موسيماني: انسى اللى زوجتك بتعمله

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شوبير
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الأحد، 17-10-2021 02:18 م

هاجم الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق عقب التعادل أمس أمام الحرس الوطني في ذهاب دور الـ ٣٢ من بطولة دوري أبطال أفريقيا.
وأكد شوبير في تصريحات عبر أثير  اون سبورت اف ام  أن الأهلي خاض المباراة أمس بلا أي شكل أو روح أو حتي إصرار على تحقيق الفوز، مشددا أن لم تكن هناك خطة محددة ينفذها اللاعبون.
وأضاف أن موسيماني عليه أن يستعيد تركيزه مع الفريق مرة أخرى وينسى تماما أمر تجديد التعاقد في الوقت الحالي وكل ما تقوم به زوجته من أجل التجديد، مشددا أن الفريق لم يخض أي مباريات ودية لإعداد الفريق.
وأكمل أن موسيماني كان عليه أن يعد اللاعبين من خلال المباريات الودية وهو الأمر الذي لم يحدث على الإطلاق.
وأضاف أن محمد شريف مهاجم الفريق عليه أن ينسى أمر استبعاده من المنتخب حتى يستعيد تركيزه أيضا، حيث أنه أضاع هدفا مؤكدا للفريق بالأمس، مشددا أن الأهلي هو بوابة شريف للانضمام للمنتخب مرة أخرى.
وطالب شوبير الجميع بالابتعاد عن السوشيال ميديا والتركيز مع الفريق فقط في هذا الوقت الصعب، مشددا أن الفريق قادر على الفوز في مباراة العودة ولكن لا بد وأن تعود الروح والأداء للاعبي الفريق.
 

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