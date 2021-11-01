الإثنين 01 نوفمبر 2021
توقيت مصر 13:50 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

إنفجار الأوضاع الأمنية في سوريا و إحتمالية مشاركة قوات "فاغنر"

كيف تتأكد من جودة زيت الزيتون وهل يمكن استخدامه في القلي؟

ميدو: محمد شريف الأفضل وهذا اللاعب لا يستحق اللعب في الأهلي

بعد انضمامها لموقع إباحي.. فيديو صادم لـ رهف القنون مع شاب

بـ 10 آلاف جنيه.. دواء في مصر يقضي على «كورونا» في 5 أيام

«كلوب» ينشر صورة نجمي ليفربول أثناء صلاتهما في المسجد.. أين «صلاح»؟

تحذير من البحر.. الأرصاد تكشف حالة الطقس

رسميًا.. نقابة المهن الموسيقية تقرر إيقاف أحمد سعد عن الغناء

ظهور مفاجئ لبطلة مسرحية «الواد سيد الشغال».. شاهد كيف أصبحت بالحجاب

القبض على عريس سعودي بسبب ما فعله في حفل الزفاف

ADS
 

ميدو: محمد شريف الأفضل وهذا اللاعب لا يستحق اللعب في الأهلي

ميدو-1280x720
ميدو
Native
الإثنين، 01-11-2021 12:26 م
أشاد أحمد حسام ميدو لاعب الزمالك السابق، بـ محمد شريف مهاجم الأهلي، وفي نفس الوقت هاجم علي لطفي حارس مرمى الأهلى ومحمود الزنفلي حارس مرمى البنك الأهلى.
وغرد ميدو عبر حسابه بموقع تويتر: “فوز مهم للأهلي قبل ماتش الزمالك.. محمد شريف أحسن مهاجم في الأهلي ومفيش مقارنة بينه وبين أي مهاجم تاني.. ماتش النهاردة بين ان علي لطفي بعيد جدا ومستواه لا يؤهله للعب في الأهلي.. الزنفلي حارس متواضع ومستواه لا يليق بفريق في الدوري الممتاز”.
وانتهت أحداث  مباراة الأهلي و البنك الأهلي بفوز المارد الأحمر بهدف دون رد، في اللقاء المقام على ملعب السلام "الأهلي وي" ، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الممتاز.
وبهذا الفوز ارتفع رصيد الأهلي إلى 6 نقاط محتلاََ المركز الأول، بينما يتجمد رصيد البنك الأهلي عند 3 نقاط ويحتل المركز السادس.
 

إقرأ ايضا

images

الموعد والقناة الناقلة.. الأهلي يواجه البنك الأهلي اليوم

166420-مشروع جديد - 2021-10-30T225532.731

ترشيح محمد الشناوي لجائزة أفضل حارس في العالم..تعرف على القائمة

61424f42421aa962aa1736c0

ليفربول يتعثر أمام برايتون ويتعادل 2/2

أخبار متعلقة

20201228212146338

الأهلي يكشف سبب استبعاد محمد شريف وكهربا من مباراة الإسماعيلي

19_2021-637706107491115394-111

بدون رحمة.. الأهلي يسحق الحرس الوطني بسداسية على ملعب السلام

202001151049574957

كهربا يسجل هدف الأهلي الرابع في الحرس الوطني

138-102730-match-day-alahly-gendarmerie-nationale_700x400

موعد وقائمة الأهلي اليوم أمام الحرس الوطني

2021_3_9_12_36_52_965

تطورات مفاجئة.. «ميدو» يطالب محامي شيكابالا بالتصعيد

download

«شوبير»: موسيماني أخبرني ان الإعلام كسر قلبه عندما نشر هذا الأمر