ميدو: محمد شريف الأفضل وهذا اللاعب لا يستحق اللعب في الأهلي

الإثنين، 01-11-2021
12:26 م
أشاد أحمد حسام ميدو
لاعب الزمالك السابق، بـ محمد شريف
مهاجم الأهلي، وفي
نفس الوقت هاجم علي لطفي حارس مرمى الأهلى ومحمود الزنفلي حارس مرمى البنك الأهلى.
وغرد ميدو
عبر حسابه بموقع تويتر: “فوز مهم للأهلي قبل ماتش الزمالك.. محمد
شريف أحسن مهاجم في الأهلي ومفيش مقارنة بينه وبين أي مهاجم تاني.. ماتش النهاردة
بين ان علي لطفي بعيد جدا ومستواه لا يؤهله للعب في الأهلي.. الزنفلي حارس متواضع
ومستواه لا يليق بفريق في الدوري الممتاز”.
وانتهت أحداث مباراة الأهلي و
البنك الأهلي بفوز المارد الأحمر بهدف دون رد، في اللقاء المقام على ملعب السلام
"الأهلي وي" ، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الممتاز.
وبهذا الفوز ارتفع رصيد الأهلي إلى 6 نقاط محتلاََ المركز الأول، بينما
يتجمد رصيد البنك الأهلي عند 3 نقاط ويحتل المركز السادس.