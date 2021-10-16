محمد فضل يكشف إمكانية عودة أفشة ومحمد شريف للمنتخب

السبت، 16-10-2021
11:25 ص
كشف محمد فضل
نجم النادي الأهلى السابق، عن إمكانية عودة
محمد مجدي أفشة ومحمد شريف
نجمي الأهلي، إلى المنتخب الوطني مرة اخرى بعد قرار المدير
الفني البرتغالي كارلوس كيروش، استبعادهما.
وقال "فضل" إن المدير الفنى لمنتخب مصر
الوطني
نجح فى كسب الرهان على عمر مرموش المعار الى نادي شتوتجارت الألماني.
واضاف محمد فضل
فى تصريحات تليفزيونية : البرتغالي كارلوس
كيروش مدرب منتخب الفراعنة الكبار نجح في الاعتماد على عمر مرموش المحترف فى الدورى
الألماني ونجح في رهانه وظهر الاخير بشكل لافت للنظر.
وتابع محمد فضل
: قرار استبعاد محمد مجدى أفشة ومحمد شريف
ثنائى النادى الأهلي من قائمة منتخب مصر
الوطنى التى انتهت من مواجهة ليبيا في التصفيات
الأفريقية المؤهلة لكأس العالم كان إيجابيا للاعبين والمنتخب الأول.
أشار محمد فضل
إلى أن أفشة ومحمد شريف
سوف يكون لهم دورا
مع منتخب مصر
الوطني خلال الفترة القادمة واستبعادهما قرار إيجابي من جانب البرتغالي
كارلوس كيروش مدرب منتخب الفراعنة الكبار.
شدد على أن استبعاد ثنائى النادى الأهلي أفشة ومحمد شريف
من مباراتي ليبيا سوف يجعل ظهورهما خلال الفترة القادمة فى صفوف المنتخب الوطني فى
مختلف البطولات القارية وتصفيات المونديال بشكل أفضل.