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الأهلي يهزم مصر المقاصة بهاتريك «شريف» وضربة «قفشة»

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الأحد، 11-07-2021 06:37 م
تمكن النادي الأهلي من الفوز على نادي مصر المقاصة، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الأحد، ضمن مؤجلات مباريات الأهلي في الدوري المصري بنتيجة 4-1.
وسجل مصر المقاصة هدفه الأول عن طريق ضربة جزاء، بينما تمكن الأهلي من العودة للقاء وتسجيل نجم المارد الأحمر محمد شريف هاتريك " 3 أهداف" في شباك مصر المقاصة، بينما سجل الهدف الرابع محمد مجدي قفشة من كورة ممتعة ضربها من منتصف الملعب مستغلًا تقدم حارس مرمى مصر المقاصة لتسكن في الشباك، وبهذا يرفع الأهلي رصيده إلى 51 نقطة في الدوري.
 

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