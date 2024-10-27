الأحد 27 أكتوبر 2024
توقيت مصر 21:08 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

بعد ارتفاع مفاجئ.. سعر الدولار اليوم في البنوك

أول ظهور لسعد الصغير بملابس السجن أثناء محاكته

مشاجرة على ميراث الفنانة شريفة ماهر قبل دفنها

كتبها بخط يده.. الكشف عن وصية "السنوار" قبل استشهاده (صور)

تحرك جديد.. الإمارات ترفض طلب الزمالك بشأن ثلاثي الفريق المحبوسين

العريس الترند.. صفع عروسته وخطب صديقتها في حفل زفافه (فيديو صادم)

شاهد لحظة اغتيال ممثل "خامنئي" داخل مسجد برصاصة في رأسه

فيديو يثير ضجة بالكويت.. شاب يتحرش بفتاة داخل مركز تسوق

كهربا يوجه رسالة مفاجئة لـ 3 لاعبين في الأهلي

رسمياً.. بدء العمل بالتوقيت الشتوي في هذا الموعد

"عرض مغري".. سيف زاهر يكشف عن مفاجأة بشأن رحيل كهربا عن الأهلي

مم
ا
الأحد، 27-10-2024 11:44 ص

 

كشف الإعلامي الرياضي سيف زاهر، عن عروض مغرية من أندية الدوري المصري لمحمود كهربا لاعب النادي الأهلي، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وقال زاهر في تصريحات تلفزيونية: “العرضين اللذين تلقاهما كهربا كانا ماديًا مغرياً، إلا أن اللاعب رفضهما بشكل قاطع، مؤكداً تمسكه بالبقاء بالأهلي”.

وتابع زاهر: “كهربا تلقى عرضين من أندية داخل الدوري المصري خلال الـ72 ساعة الماضية، ولكن حبه للأهلي وجماهيره سبب الرفض”.

 

جلسة كولر ومحمد رمضان بسبب كهربا

جلس مدير الكرة بالنادي الأهلي محمد رمضان، مع مدر الفريق الأول لكرة القدم مارسيل كولر، للبحث في مصير اللاعب محمود كهربا مع النادي الأهلي، بعد استبعاده من الفريق وتغريمه مليون جنيه ببطولة السوبر المصري.

وأكد مصدر داخل النادي الأهلي، أنه من الممكن أن يتخذ محمد رمضان وكولر قرار بعد أنتهاء تلك الجلسة باستبعاد محمود كهربا من مباراة العين الإماراتي ضمن منافسات بطولة الانتركونتننتال.

 

مباراة الأهلي والعين الإماراتي

ولا سيما أن النادي الأهلي سيلتقي بفريق العين الإماراتي يوم الثلاثاء المقبل الموافق 29 من الشهر الجاري، في تمام الساعة التاسعة مساء، باستاد القاهرة الدولي.

ويشارك المارد الأحمر في كأس إنتركونيننتال لفوزه ببطولة بطل إفريقيا النسخة الأخيرة 2023-2024، فيما يشارك نادي العين الإماراتي بالبطولة كونه بطل آسيا.

إقرأ ايضا

ف

عصام الحضري:يجب محاسبة من تعاقد مع إمام عاشور

101800-WhatsApp-Image-2019-11-10-at-10.44.40-PM

حكم بحبس نجم الأهلي 3 سنوات.. ما علاقة كهربا وأحمد فتحي؟

تسريب صور الزمالك

أول رد فعل من الزمالك بعد تسريب صور محاكمة لاعبيه أثناء محاكمتهم

أخبار متعلقة

101800-WhatsApp-Image-2019-11-10-at-10.44.40-PM

حكم بحبس نجم الأهلي 3 سنوات.. ما علاقة كهربا وأحمد فتحي؟

19_2024-638455007688632400-863

من يحرس عرين الأهلي أمام الزمالك.. الشناوي أم شوبير؟

Capture

تعرف على بديل الزمالك على انسحابه من السوبر أمام الأهلي

ل

تفاصيل ما حدث.. سبب عقوبة الأهلي القاسية ضد كهربا

2514853_0

الأمن الإماراتي يستدعي ثلاثي الزمالك للتحقيق.. ورئيس النادي يهدد بالانسحاب من السوبر

images

عمرو الدرديري يشيد بنجم الأهلي: أرجل لاعب في المباراة