"عرض مغري".. سيف زاهر يكشف عن مفاجأة بشأن رحيل كهربا عن الأهلي

كشف الإعلامي الرياضي سيف زاهر، عن عروض مغرية من أندية الدوري المصري لمحمود كهربا لاعب النادي الأهلي، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وقال زاهر في تصريحات تلفزيونية: “العرضين اللذين تلقاهما كهربا كانا ماديًا مغرياً، إلا أن اللاعب رفضهما بشكل قاطع، مؤكداً تمسكه بالبقاء بالأهلي”.

وتابع زاهر: “كهربا تلقى عرضين من أندية داخل الدوري المصري خلال الـ72 ساعة الماضية، ولكن حبه للأهلي وجماهيره سبب الرفض”.

جلسة كولر ومحمد رمضان بسبب كهربا

جلس مدير الكرة بالنادي الأهلي محمد رمضان، مع مدر الفريق الأول لكرة القدم مارسيل كولر، للبحث في مصير اللاعب محمود كهربا مع النادي الأهلي، بعد استبعاده من الفريق وتغريمه مليون جنيه ببطولة السوبر المصري.

وأكد مصدر داخل النادي الأهلي، أنه من الممكن أن يتخذ محمد رمضان وكولر قرار بعد أنتهاء تلك الجلسة باستبعاد محمود كهربا من مباراة العين الإماراتي ضمن منافسات بطولة الانتركونتننتال.

مباراة الأهلي والعين الإماراتي

ولا سيما أن النادي الأهلي سيلتقي بفريق العين الإماراتي يوم الثلاثاء المقبل الموافق 29 من الشهر الجاري، في تمام الساعة التاسعة مساء، باستاد القاهرة الدولي.

ويشارك المارد الأحمر في كأس إنتركونيننتال لفوزه ببطولة بطل إفريقيا النسخة الأخيرة 2023-2024، فيما يشارك نادي العين الإماراتي بالبطولة كونه بطل آسيا.