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حكم بحبس نجم الأهلي 3 سنوات.. ما علاقة كهربا وأحمد فتحي؟

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الخميس، 24-10-2024 01:40 م




أصدرت محكمة جنح أكتوبر حكمًا غيابيًا بحبس أيمن أشرف، لاعب البنك الأهلي الحالي والنادي الأهلي سابقًا، لمدة ثلاث سنوات، بتهمة النصب والإكراه على توقيع إيصال أمانة (يحمل الرقم 1510 لسنة 2023).

 

وكان الشاكي إسلام ترك حصل على براءة في قضية أقامها لاعب الأهلي أيمن أشرف، وكان الشهود فيها محمود كهربا وأحمد فتحي.

 

وفي سياق آخر، أكد لاعب البنك الأهلي، أيمن أشرف أنه أخبر مجلس إدارة النادي الأهلي برغبته في عدم الاستمرار مع الفريق.

 

وقال أيمن أشرف عبر برنامج الهدف مع الإعلامي محمد الليثي، عبر شاشة “أون تايم سبورتس”: "رفضت عرض بيراميدز لأنه ليس بالقيمة اللي تناسبني، وجمهور الأهلي لن يهاجمني أو يغضب إذا وافقت على الانتقال.

 

وقال أيضا: "الخطيب عرض عليا الاستمرار مع الأهلي لكني فضلت الرحيل عشان كولر كان هيخليني أبطل كورة بسبب قلة المشاركة".

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