من يحرس عرين الأهلي أمام الزمالك.. الشناوي أم شوبير؟





كشف الإعلامي أمير هشام، عن مفاجأة في حراسة مرمى النادي الأهلي بلقاء نهائي السوبر المصري.

وقال أمير هشام عبر تصريحات تليفزيونية ببرنامجه "+90": “الشناوي سيكون حارس مرمى الفريق الأساسي أمام الزمالك”.

ويحضر مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ومحمد الشناوي كابتن الفريق، المؤتمر الصحفي لمباراة نهائي بطولة كأس السوبر المصري التي تقام في الإمارات.

من المقرّر أن يعقد المؤتمر في الرابعة عصر اليوم الأربعاء، بملعب آل نهيان بالعاصمة أبوظبي، للحديث عن المباراة والرد على أسئلة وسائل الإعلام.

ويخوض الأهلي مرانه الختامي مساء اليوم على ملعب محمد بن زايد، الذي يستضيف المباراة.

كان الأهلي تأهل إلى المباراة النهائية، بعد أن تغلب على سيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل هدف.