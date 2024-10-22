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تعرف على بديل الزمالك على انسحابه من السوبر أمام الأهلي

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الثلاثاء، 22-10-2024 01:43 ص

 

انتشرت أنباء قوية خلال الساعات القليلة الماضية، حول انسحاب الزمالك من لقاء السوبر المصري المقرر إقامته أمام الأهلي يوم 24 من الشهر الجاري.

 

وكتب الإعلامي أحمد شوبير، عبر حسابه على “فيسبوك”: "اللجنة المنظمة ستتخذ قرارا بأن بيراميدز اللي هايلعب النهائي لو الزمالك انسحب، وسيراميكا كليوباترا يتوج بالميدالية البرونزية مباشرة".

 

انسحاب الزمالك من السوبر المصري

أعلن أحمد سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك عن دراسة مجلس إدارة النادي لقرار الانسحاب من نهائي السوبر المصري أمام الأهلي.

 

وكتب عبر حسابه الرسمي :"اجتماع عاجل الان بين الكابتن حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك و د.حسام المندوه أمين الصندوق و رئيس البعثة لبحث الاعتذار عن عدم استكمال بطولة السوبر المصري والعودة إلى القاهرة في أقرب وقت؛ بسبب الأجواء غير المناسبة، والضغوط غير المحتملة التي تتعرض لها البعثة".

 

وتابع :"حيث يتواجد رئيس المجلس ورئيس البعثة في قسم الشرطة منذ الصباح الباكر؛ بسبب قرار المسؤولين باحتجاز اللاعبين وإصرار الإدارة على عدم التخلي عنهم ".

 

 

موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر المصري

من المقرر أن يلتقي الأهلي مع الزمالك في نهائي السوبر المصري، يوم الجمعة المقبل 24 أكتوبر 2024.

 

ويحتضن ملعب "محمد بن زايد"، بمدينة أبوظبي، مباراة النهائي بين الأهلي والزمالك في تمام الساعة 8 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

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