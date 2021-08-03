اليوم الثلاثاء.. تعرف علي جدول منافسات مصرفي أولمبياد طوكيو

الثلاثاء، 03-08-2021
08:57 ص
متابعات- أمينة عبد العال
تشهد البعثة المصر
ية المنافسة في أولمبياد طوكيو
اليوم الثلاثاء العديد
من
المشاركات في الرياضات المختلفة .
و
من أبرز أحداث منافسات مصر
يوم الثلاثاء، هي مواجهة مصر
مع ألمانيا في دور الثمانية
للعبة كرة اليد
، بالإضافة لخوض محمد إبراهيم السيد
"كيشو" لمنافسات المصارعة
الرومانية لوزن 67 كجم.
الساعة
3:00ص: مهاب إسحاق.. قبل النهائي الغطس 3م منصة متحركة (فردي رجال)
الساعة
5:12ص: محمد متولي ضد البيلاروسي كريل ماسكيفيتش.. دور الـ16 مصارعة رومانية وزن
87 كجم.
الساعة
5:30ص: محمد إبراهيم "كيشو" ضد الفائز من الجزائري عبد الملك أمرابط والكوري
هانسو ريو.. دور الـ16 مصارعة رومانية وزن 67 كجم.
الساعة
12:00م: نائل نصار ومودة زيادة وعبد القادر سعيد
.. تصفيات الفروسية (فردي رجال).
الساعة
12:15م: مصطفى حسن.. تصفيات دفع الجُلة المجموعة الأولى (رجال).
الساعة
12:30: فريق مصر
(ليلى علي وهنا هيكل).. السباحة التوقيعية.
الساعة
1:40م: محمد حمزة.. تصفيات دفع الجٌلة المجموعة الثانية (رجال).
الساعة
1:45م: مصر
ضد ألمانيا.. ربع نهائي كرة اليد
(رجال)