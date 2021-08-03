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اليوم الثلاثاء.. تعرف علي جدول منافسات مصرفي أولمبياد طوكيو

ارشيفية
ارشيفية
Native
الثلاثاء، 03-08-2021 08:57 ص متابعات- أمينة عبد العال
تشهد البعثة المصرية المنافسة في أولمبياد طوكيو اليوم الثلاثاء العديد من المشاركات في الرياضات المختلفة .
و من أبرز أحداث منافسات مصر يوم الثلاثاء، هي مواجهة مصر مع ألمانيا في دور الثمانية للعبة كرة اليد، بالإضافة لخوض محمد إبراهيم السيد "كيشو" لمنافسات المصارعة الرومانية لوزن 67 كجم.
الساعة 3:00ص: مهاب إسحاق.. قبل النهائي الغطس 3م منصة متحركة (فردي رجال)
الساعة 5:12ص: محمد متولي ضد البيلاروسي كريل ماسكيفيتش.. دور الـ16 مصارعة رومانية وزن 87 كجم.
الساعة 5:30ص: محمد إبراهيم "كيشو" ضد الفائز من الجزائري عبد الملك أمرابط والكوري هانسو ريو.. دور الـ16 مصارعة رومانية وزن 67 كجم.
الساعة 12:00م: نائل نصار ومودة زيادة وعبد القادر سعيد.. تصفيات الفروسية (فردي رجال).
الساعة 12:15م: مصطفى حسن.. تصفيات دفع الجُلة المجموعة الأولى (رجال).
الساعة 12:30: فريق مصر (ليلى علي وهنا هيكل).. السباحة التوقيعية.
الساعة 1:40م: محمد حمزة.. تصفيات دفع الجٌلة المجموعة الثانية (رجال).
الساعة 1:45م: مصر ضد ألمانيا.. ربع نهائي كرة اليد (رجال)
 

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