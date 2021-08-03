بيان عاجل من عبد الرحمن مجدي بشأن واقعة عاملة الفندق في طوكيو

الثلاثاء، 03-08-2021
09:02 ص
متابعات- أمينة عبد العال
نشر لاعب الإسماعيلي، عبد الرحمن مجدي
بيان رسمي للرد علي اتهامات الاتحاد
المصري لكرة القدم حول إساءته لأحدي العاملات في طوكيو
.
وكتب
مجدي علي صفحته الرسمية على موقع انستجرام:"أتقدم لحضراتكم جميعا بكل الشكر والتقدير
للمشاعر الصادقه والتي أحاطتني وغمرتني منذ صدور بيان اتحاد الكرة
، واشكر الجميع علي
الثقه بي، مضيفا أؤكد للجميع أن ماحدث بمقر أقامه المنتخب باليابان لايعدو أن يكون
تصرفا تم فهمه خطأ لاختلاف الثقافة واللغة وتفهمت جميع الأطراف هذا ولم يتم ادانه ابنكم
بأي اتهام ".
و
أضاف قائلا: "شكري لكل من تفهم هذا بالبعثه وعلي رأسهم المهندس أحمد مجاهد والذي
كان معي لحظه بلحظه وكان مدافعا عني إلى أن انتهى الموقف تماما، واؤكد على احترامي
لاتحاد الكرة
واستعجل التحقيق معي حتى يتم توضيح كل ماحدث من خلال نتيجة التحقيق،
و أطلب من جمهوري العظيم إغلاق الحديث حول هذا الموضوع حتي لايؤثر علي فريقنا في مبارياته
القادمة، وشكري وتقديري لكل زملائي بالمنتخب الأوليمبي والجهاز الفني والإداري لوقوفهم
معي وثقتهم بي كما اشكر جماهير الكره بصفه عامة وجماهير الإسماعيلي بصفه خاصه وإداره
الإسماعيلي ولجنه الكرة والجهاز الفني واللاعبين لثقتهم وتفهمهم لي ودعمهم المستمر،
حيث لم يروا مني اي تصرف خطأ فيما مضي ".
وأنهي
كلمته قائلا:" قدمت أقصى جهد للنادي وللمنتخب واقدر تماما مسئولية تمثيل منتخبنا
والإسماعيلي ، واؤكد للجميع أنني واثق من سلامة موقفي وعدم اقتراف أي خطأ وبشهاده الجميع،
وننتظر نتيجه التحقيق باتحاد الكره لان ثقتي في الله وفي نفسي تجعلني واثقا من عدم
ادانتي بإذن الله".
جدير بالذكر أن الاتحاد المصري أعلن إيقاف عبد الرحمن مجدي
لاعب المنتخب
الأوليمبي بسبب شكوى إحدى العاملات في فندق إقامة الفريق المصري في طوكيو
أثناء
منافسات كرة القدم في الدورة الأوليمبية .