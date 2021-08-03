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مهاب مهيمن يتأهل لنهائي الغطس في أولمبياد طوكيو

مهاب مهيمن
مهاب مهيمن
Native
الثلاثاء، 03-08-2021 08:57 ص متابعات- أمينة عبد العال
تأهل اللاعب المصري مهاب مهيمن لنهائي منافسات الغطس 3 متر متحرك في أولمبياد طوكيو 2020، حيث احتل المركز الـ 11 في نصف النهائي بعدما حصد إجمالي 408.85 نقطة ليتأهل إلي النهائي في إنجاز تاريخي .
ويتأهل للنهائي أفضل 12 متسابقا من أصل 18، حيث قام كل لاعب بـ6 محاولات، يتم جمع نقاطهم ليتأهل أول 12.
وجاءت نقاط كهاب مهيمن كالتالي:
مهاب مهيمن حصد 72.85 نقطة في الجولة الأولى ليحتل المركز الثامن.
مهاب مهيمن حصد 85 نقطة في الجولة الثانية ليحتل المركز الثاني.
مهاب مهيمن حصد 69.30 نقطة في الجولة الثالثة ليحتل المركز العاشر.
مهاب مهيمن حصد 56 نقطة في الجولة الرابعة ليحتل المركز الـ16.
مهاب مهيمن حصد 64.50 نقطة في الجولة الخامسة ليحتل المركز الـ13.
مهاب مهيمن حصد 61.20 نقطة في الجولة السادسة ليحتل المركز الـ15.
 

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