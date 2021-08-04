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تعرف علي جدول منافسات مصر اليوم في أولمبياد طوكيو 2020

ارشيفية
ارشيفية
Native
الأربعاء، 04-08-2021 09:15 ص متابعات- أمينة عبد العال
تشارك الفرق المصرية اليوم في العديد من منافسات أولمبياد طوكيو 2020 .
ومن أبرز منافسات اليوم الأربعاء للاعبين المصريين ستشهد تنافس الثنائي محمد إبراهيم "كيشو" ومحمد متولي على ميداليتين برونزيتين في المصارعة الحرة، وكذلك الثنائي نائل نصار ومحمد زيادة في نهائي الفروسية.
الساعة 2:05ص: إيهاب عبد الرحمن - تصفيات رمي الرمح المجموعة الأولى (رجال).
الساعة 2:37ص: مؤمن مهران - تصفيات سباق القوارب 200م التصفية الثانية (رجال).
الساعة 4:01ص: سما أحمد - تصفيات سباق القوارب 500م التصفية الرابعة (سيدات).
الساعة 8:00ص: مها جودة - تصفيات الغطس 10م (سيدات).
الساعة 12:00م: نائل نصار ومحمد زيادة - نهائي الفروسية.
الساعة 12:38: محمد إبراهيم "كيشو" ضد الفائز من فريدريك بيرهوس "الدنمارك" وأرتيم سوركوف "روسيا" - برونزية المصارعة الرومانية وزن 67 كجم.
الساعة 12:52م: محمد متولي ضد الفائز من أتابيك أزيسبيكوف "قرغيزستان" ودينيس كودلا "ألمانيا" - برونزية المصارعة الرومانية وزن 87 كجم.
 

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