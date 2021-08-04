تعرف علي جدول منافسات مصر اليوم في أولمبياد طوكيو 2020

الأربعاء، 04-08-2021
09:15 ص
متابعات- أمينة عبد العال
تشارك الفرق المصر
ية اليوم في العديد من منافسات أولمبياد طوكيو 2020
.
ومن أبرز منافسات اليوم الأربعاء للاعبين المصر
يين ستشهد تنافس الثنائي
محمد إبراهيم "كيشو" ومحمد متولي على ميداليتين برونزيتين في المصارعة الحرة،
وكذلك الثنائي نائل نصار ومحمد زيادة في نهائي الفروسية.
الساعة 2:05ص: إيهاب عبد الرحمن - تصفيات رمي الرمح المجموعة
الأولى (رجال).
الساعة 2:37ص: مؤمن مهران - تصفيات سباق القوارب 200م التصفية
الثانية (رجال).
الساعة 4:01ص: سما أحمد - تصفيات سباق القوارب 500م التصفية
الرابعة (سيدات).
الساعة 8:00ص: مها جودة - تصفيات الغطس 10م (سيدات).
الساعة 12:00م: نائل نصار ومحمد زيادة - نهائي الفروسية.
الساعة 12:38: محمد إبراهيم "كيشو" ضد الفائز من
فريدريك بيرهوس "الدنمارك" وأرتيم سوركوف "روسيا" - برونزية المصارعة
الرومانية وزن 67 كجم.
الساعة 12:52م: محمد متولي ضد الفائز من أتابيك أزيسبيكوف
"قرغيزستان" ودينيس كودلا "ألمانيا" - برونزية المصارعة الرومانية
وزن 87 كجم.