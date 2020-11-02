"عبدالحفيظ " يوجه رسالة لأحمد فتحي

رشيف



وجه سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، رسالة إلى لاعب الأهلى السابق أحمد فتحي والمنضم حديثا لصفوف بيراميدز قائلا:"قدم الكثير للنادي الأهلي، ونحن قدمنا نموذجا في احترام اللاعب، لكن قراره بالرحيل هو المسئول عنه، ونتمنى له التوفيق".

وأضاف "عبدالحفيظ" خلال تصريحاته لبرنامج ملعب الصقر: "لا أحب الحديث عن موقف رمضان صبحي، بعد رحيله عن الأهلي".

وحول اللاعبين المصابين، قال: "سعيد باقتراب عودة سعد الدين سمير، وكريم نيدفيد، هناك تحسن شديد في حالة نيدفيد بعد الابتعاد عن الملاعب، متولي يسير في برنامجه التأهيلي، ومحمد محمود نثق في عودته بشكل قوي".