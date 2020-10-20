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"شوبير" يكشف سر عدم مشاركة أحمد فتحي أمام الوداد

أحمد فتحي
فتحي
 
الثلاثاء، 20-10-2020 01:39 م متابعات - الدويني فولي
أكد الإعلامى أحمد شوبير أن أحمد فتحى لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى لن يشارك مع الفريق فى المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال إفريقيا حال التأهل على حساب الوداد المغربي.

واقترب الأهلى بقوة من التأهل إلى المباراة النهائية لدوري أبطال إفريقيا بعد فوزه الكبير خارج الديار على حساب الوداد المغربي بهدفين دون رد فى ذهاب الدور قبل النهائى.

وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعى: "أحمد فتحي لن يشارك مع الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا حتى في حالة مد القيد لـ 7 نوفمبر".

وأضاف: "فتحى سيصبح لاعبا في بيراميدز بمجرد نهاية الموسم الحالي يوم 31 أكتوبر الجاري ولا يحق له المشاركة مع الأهلى فى أى مباراة بمجرد انتهاء الدوري".

وجه الإعلامى أحمد شوبير تحذيرا شديد اللهجة إلى قطبي الكرة المصرية الأهلى والزمالك قبل مواجهتى الإياب أمام الوداد المغربي والرجاء بنصف نهائى دوري أبطال إفريقيا.



وكان الأهلى نجح فى الفوز على الوداد المغربي بهدفين دون رد خارج الديار، واقتنص الزمالك فوزا مهما على حساب الرجاء المغربي أيضا فى عقر داره بهدف دون رد.
 

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