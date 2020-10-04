أولى طلبات «موسيماني» من إدارة الأهلي

طالب المدير الفنى الجديد للمارد الأحمر بيتسو موسيماني، من إدارة النادى ضرورة التعاقد مع لاعبين مميزين الفترة المقبلة

من جانبهم منح مسئولو النادي المدير الفني الجديد حق اختيار الصفقات الجديدة والتعاقد معها وفقًا لوجهة نظره الفنية فضلاً عن تفويضه بتحديد الراحلين عن صفوف الفريق.

وتتجه أنظار موسيماني نحو لاعبين مميزين في صن داونز الجنوب أفريقي وهما مورينا الظهير الأيمن والذي يعتبر أفضل بديل لأحمد فتحي ووصفه موسيماني بالأفضل في القارة السمراء في الوقت الحالي خاصة أن مورينا غاب عن مباراتي الأهلي في دوري أبطال أفريقيا في العام الحالي ولكنه كان نجم مباراة الخماسية الشهيرة في الموسم الماضي.

وسيرينو هو اللاعب الثاني من صفوف صن داونز الجنوب أفريقي والذي رشحه موسيماني ليكون البديل الأمثل لرمضان صبحي.