صور صادمة.. «صلاح» يجلس في «جردل» لعمل استشفاء بعد مباراة المغرب

الإثنين، 31-01-2022
03:03 م
انتشرت في وسائل التواصل الاجتماعي صورة صادمة لعدد من لاعبي منتخب مصر
،
يتقدمهم النجم العالمي محمد صلاح
وهم يقومون بالاستشفاء من حالة الإرهاق التي
سيطرت عليهم بعد مباراة المغرب في "جردل
" بسبب عدم توفر الإمكانات
اللازمة في فندق الإقامة لعمل الاستشفاء الذي يحتاجه لاعبي الكرة عقب نهاية
المباراة لإزالة الإرهاق والتعب واستعادة التركيز وإراحة العضلات.
وسادت حالة من الذهول والاستغراب حول الطريقة البدائية التي يتم التعامل
بها مع لاعب بحجم النجم محمد صلاح
الذي حصل على المركز الثالث في جائزة "ذا
بيست" لأفضل لاعبي العالم، ويتصدر قائمة هدافي ليفربول والدوري الإنجليزي.
وقاد محمد صلاح
، مصر لبلوغ نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية، بعد أن سجل هدفا
وصنع آخر ليقلب منتخب الفراعنة تخلفه امام نظيره المغربي الى فوز 2-1 بعد التمديد
على ملعب «أحمدو أهيدجو» في ياوندي.