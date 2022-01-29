محمد شوقي منفعلًا: محدش يتكلم معايا.. ماذا يحدث قبل مواجهة المغرب؟

السبت، 29-01-2022
10:57 ص
يواجه منتخب
مصر أزمة
جديدة، قبل مواجهة المغرب،
المقرر لها، غدا الأحد، في تمام الخامسة مساء،
على ملعب أحمدو أهيدجو، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة أمم أفريقيا 2021.
وطلب مسئولو
منتخب مصر
من اللجنة المنظمة لبطولة أمم أفريقيا، خلال الساعات الماضية، تغيير فندق
الإقامة لسوء حالته، وقامت اللجنة بترشيح مكان
آخر، لكن حالته كانت أسوأ، لتضطر البعثة إلى الاستمرار في الفندق الأول، بسبب ضيق الوقت.
كما نشر موقع
“ لو 360 سبورت” المغربي، فيديو قصيرا لـ محمد شوقي، المدرب المساعد بالجهاز الفني
لـ منتخب مصر
، وهو يقول “منفعلا”: “أنا مش هشوف حاجة ومحدش يتكلم معايا، مش هنقعد في
الفندق، كلمه يا علي (أحد أعضاء الجهاز الإداري)، وقوله الفندق سيئ ومش هينفع نقعد
فيه".
وقال مدحت
المليجي، سفير مصر في الكاميرون، في تصريحات نقلها "صدى البلد" أن:
"الأزمة
ربما لا تكون فقط في فندق الإقامة، ولكن المشكلة أن الفندق كان قريبا
من استاد أوليمبي الذي كان من المقرر خوض لقاء مصر والمغرب عليه، ولكن بعد أحداث التدافع
التي وقع في استاد أوليمبي في مباراة الكاميرون الأخيرة، قرر الكاف نقل المباراة إلى
ملعب أحمد أهيدجو".
وتابع:
"استاد أحمد أهيدجو أصبح على مسافة بعيدة جدا من فندق منتخب مصر
، الحافلة تحتاج
لأكثر من ساعة للوصول إلى ملعب اللقاء".