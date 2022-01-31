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بعد مباراة المغرب.. كيروش يطلب إجراءات مشددة قبل لقاء الكاميرون

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بعد مباراة المغرب.. كيروش يطلب إجراءات مشددة قبل لقاء الكاميرون

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كيروش
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الإثنين، 31-01-2022 11:55 ص

قال خالد الدرندلي نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، إن المدير الفني للمنتخب كارلوس كيروش، طلب إجراءات احترازية شديدة في فندق الإقامة قبل لقاء الكاميرون.
وأضاف الدرندلي في تصريحات تلفزيونية بفضائية "إم بي سي مصر" عبر برنامج "اللعيب": "المغرب منتخب ثقيل ونكن له كل الاحترام".
وكان منتخب مصر قد حصد بطاقة تأهله لنصف نهائي الكان بفوز على المغرب بهدفين مقابل هدف، ليواجه الكاميرون مستضيف البطولة في نصف النهائي.
وتابع: "ذهبنا لمواجهة المغرب وكلنا ثقة أننا سنعود بالفوز، لم أشاهد روح بهذا الشكل من لاعبي منتخب المصر، وحققنا المكسب بأداء متميز".
وواصل: "محمد أبو جبل أجرى آشعة لكي نحدد مدى إصابته".
واختتم: "نحن في ورشة عمل حاليًا مع حلمي مشهور ووائل جمعة وطاقم الفندق، لأن كيروش طالب بإجراءات احترازية شديدة لأننا خائفين من أي احتمالات قد تحدث قبل مواجهة الكاميرون، وأكد أنه لا يريد أي تهاون".
 

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