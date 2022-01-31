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ماذا قال «ماني» لـ«صلاح» عندما قابله بعد مباراة المغرب؟

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صلاح وماني
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الإثنين، 31-01-2022 09:36 ص

كشف ساديو ماني، نجم منتخب السنغال الأول لكرة القدم ، عن تفاصيل اللقاء الذي جمعه ومحمد صلاح عقب انتهاء مباراة مصر ضد المغرب
ونشر الحساب الرسمي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صورة تجمع الثنائي عقب المباراة، حيث كان يستعد ساديو ماني لخوض مباراة منتخب بلاده ضد غينيا الاستوائية في المباراة المقامة حاليا.
وأكد ساديو ماني، في تصريحاته عقب مباراة غينيا الاستوائية التي انتهت بفوز أسود التيرانجا بنتيجة 3-1، أن محمد صلاح اطمأن عليه بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة الرأس الأخضر.
وأوضح ساديو ماني أن محمد صلاح سأله هل تستطيع خوض المباراة بعد الإصابة التي تعرضت لها خلال مباراة الرأس الأخضر، مؤكداً أن العلاقة بينهما جيدة للغاية.
وتأهل منتخب مصر إلى نصف نهائي أمم أفريقيا، بالفوز على شقيقه منتخب المغرب، بنتيجة (2-1) في الدور ربع نهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2021 في الكاميرون.

وسيلتقي منتخب مصر مع منتخب الكاميرون مستضيف البطولة في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية في التاسعة من مساء الخميس القادم.
 

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