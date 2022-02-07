صورة وتعليق.. ساديو ماني يحتفل ببطولة إفريقيا :«الحمد لله»

الإثنين، 07-02-2022
11:51 ص
نشر ساديو ماني
لاعب منتخب السنغال الأول لكرة القدم صورا جديدة له بعد فوزه ببطولة كأس أمم أفريقيا
مساء أمس، على حساب منتخب مصر.
و ظهر ساديو ماني
في الصور وهو يحتضن كأس أمم أفريقيا من غرفته في الفندق و
علق قائلًا:" الحمدلله ".
وتلاقى المنتخبان في مباراة نهائي كأس أمم أفريقيا، البطولة التي استضافتها
الكاميرون، حيث فازت السنغال بركلات الترجيح بنتيجة 3-2.
وشارك ساديو ماني
في المباراة بأكملها وأهدر ركلة جزاء في الشوط الأول،
ونفذ ركلة الترجيح التي منحت السنغال الفوز.
وكتب ليفربول
عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "أسد
التيرانجا يفرض سطوته على إفريقيا، كل التهاني لساديو ماني
على فوزه رفقة المنتخب
السنغالي بـكأس الأمم الإفريقية".
وأضاف النادي الإنجليزي: "ونتمنى لمحمد صلاح
الأفضل فيما هو قادم".