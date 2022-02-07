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صورة وتعليق.. ساديو ماني يحتفل ببطولة إفريقيا :«الحمد لله»

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ماني
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Teads
الإثنين، 07-02-2022 11:51 ص

نشر ساديو ماني لاعب منتخب السنغال الأول لكرة القدم  صورا جديدة له بعد فوزه ببطولة كأس أمم أفريقيا مساء أمس، على حساب منتخب مصر.
و ظهر ساديو ماني في الصور وهو يحتضن كأس أمم أفريقيا من غرفته في الفندق و علق قائلًا:" الحمدلله ".
وتلاقى المنتخبان في مباراة نهائي كأس أمم أفريقيا، البطولة التي استضافتها الكاميرون، حيث فازت السنغال بركلات الترجيح بنتيجة 3-2.
وشارك ساديو ماني في المباراة بأكملها وأهدر ركلة جزاء في الشوط الأول، ونفذ ركلة الترجيح التي منحت السنغال الفوز.
وكتب ليفربول عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "أسد التيرانجا يفرض سطوته على إفريقيا، كل التهاني لساديو ماني على فوزه رفقة المنتخب السنغالي بـكأس الأمم الإفريقية".
وأضاف النادي الإنجليزي: "ونتمنى لمحمد صلاح الأفضل فيما هو قادم".
 

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