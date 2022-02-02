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سفير مصر في الكاميرون يفجر مفاجأة عن صورة الاستشفاء: الجرادل دي بتاعتنا

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صلاح
Native
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الأربعاء، 02-02-2022 12:12 م

كشف السفير مدحت المليجي، سفير مصر في الكاميرون، حقيقة واقعة استشفاء اللاعبين داخل "جرادل مخلل" .
وأوضح المليجي إنها حقيقية ومن أفضل الطرق المستخدمة في عالم كرة القدم.
وأضاف : "الجرادل دي بتاعتنا  تم شراؤها نظرًا لأنه لا توجد إمكانيات أو الجهاز الخاص بالاستشفاء لم يكن معهم".
وأضاف "المليجي" في مداخلة هاتفية تلفزيونية: " استخدام الجرادل وغيرها جزء من الخصوصية للمنتخب، ولا أعتقد أن الجرادل لها علاقة بالكاميرون ولكنها رغبة المدير الفني للمنتخب كارلوس كيروش".
وأوضح: "راحة العضلات أفضل في المياه الباردة وليس الساخن، ولو النتيجة الجيدة هتتحقق بالجرادل والثلج اللي هما استعانوا بيها يبقى مفيش مشاكل المهم نوصل للنتيجة".
وتابع: "أجهزة الاستشفاء الخاصة موجودة في الكاميرون بأماكن التدريب ولكن من غير المفضل ذهاب اللاعبين لها تفاديًا لأي إصابات وخروج اللاعبين يكون للتدريب فقط".
وأوضح: "هناك 3 طائرات قادمة من مصر لتشجيع المنتخب وتواصلنا مع الجهات المعنية الصحة والداخلية لتوفير كل التيسيرات للجمهور الكريم للانتقال من الاستاد للملعب دون عوائق وشددنا على الإجراءات الأمنية تمامًا، بحيث أن المتفرجين والمحليين من أعضاء الجالية في الكاميرون أن يكونوا في مدرج واحد وإحاطته بسياج أمني لمنع أي احتكاكات".
وأردف: "تواصلت مع وزير الداخلية الكاميروني هاتفيًا وكتابة لزيادة التأكيد وهي زيادة الأمان على اللاعبين وتوفير الاحتياجات الأمنية للاستاد، مناشدًا الجماهير المصرية بعدم استفزاز أي نوع من الجانب الكاميروني وأن نظهر مشاعرنا ونخرج وندخل بهدوء في المطار مش عايزين نكون طرفا مستفزا واحنا نبقى اصحاب الدم البارد".
 

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