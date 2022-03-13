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صدمة في الأهلي.. وفاة حارس المرمى والخطيب ينعيه

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الأحد، 13-03-2022 03:13 م
أعلن النادي الأهلي ، الأحد، وفاة حارس مرمى فريق الناشئين لكرة القدم مواليد 2003، زياد إيهاب، فيما ذكرت وسائل إعلام أن الحارس لقي مصرعه إثر سقوطه من شرفة منزله.
وذكر الأهلي في بيان نشره على موقعه الإلكتروني: "زياد إيهاب، حارس مرمى فريق الناشئين لكرة القدم مواليد 2003 بالنادي الأهلي توفي صباح الأحد".
وحسب وسائل إعلام فإن إيهاب توفي في الساعات الأولى من صباح الأحد، إثر سقوطه من شرفة منزله بحي عين شمس في القاهرة.
وأكد الكابتن خالد بيبو مدير قطاع الناشئين بالنادي أن الحارس الشاب كان مشهودا له بالكفاءة والأخلاق العالية، وكان من أبرز المواهب في قطاع الناشئين الأهلي.
وكان زياد إيهاب هو الحارس الأساسي لفريق أهلي 2003 خلال فترات كبيرة من الموسم الماضي، وقدم مباريات مميزة، كما أنه كان الحارس الأساسي أيضًا في آخر مباراتين للفريق.
ونعى النادي الأهلي اللاعب الراحل، وقال: "الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي والسادة أعضاء مجلس الإدارة والقطاعات الرياضية، ينعون ببالغ الحزن والأسى أحد أبناء النادي، الشاب زياد إيهاب".

 

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