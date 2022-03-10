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صدمة.. وفاة اللاعب أحمد فتحي أثناء الوضوء للصلاة

اتحاد-الكرة-المصري
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الخميس، 10-03-2022 12:26 م

حالة صدمة وحزن سيطرت على الوسط الرياضي، عقب الإعلان عن وفاة اللاعب أحمد فتحي 26 عامًا لاعب نادي بيونيرز- أحد أندية الدرجة الأولى- أثناء الوضوء للصلاة.
نادي بايونيرز كتب على صفحته الرسمية على موقع فيسبوك، ناعيًا اللاعب الراحل عقب وفاةه مباشرة مُرفقًا صورة اللاعب: "يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِى إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً  فَادْخُلِى فِى عِبَادِى وَادْخُلِى جَنَّتِى "بقلوب مؤمنة راضية بقضاء الله وقدره انتقل إلى رحمة الله تعالي اللاعب أحمد فتحي لاعب الفريق".
وقرر مجلس إدارة نادي بايونيرز إعلان حالة الحداد 3 أيام على وفاة اللاعب احمد فتحي، سائلين الله عز وجل أن يتغمده برحمته ويسكنه فسيح جناته.
وقال مقربون من اللاعب من خلال نعيه على صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، إن أحمد فتحي كان يستعد خلال الفترة المقبلة للانتقال إلى نادي بيراميدز الذي كان يتابع مدافع بايونيرز الراحل.
كما أن اللاعب كان يرتبط بخطبة وكان يجهز للزفاف خلال الفترة المقبلة، لكن إرادة الله وقدره كان سابقًا.
نعى الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة الأستاذ جمال علام وأعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي ؛ لاعب نادي بايونيرز "أحمد فتحي" الذي وافته المنية اليوم.
وقال : نسأل المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله ومحبيه الصبر الجميل و "إنا لله وإنا إليه راجعون".

 

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