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ميدو ينتقد شريف إكرامي ويُحرج عبدالله السعيد: بتعمل أيه؟

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ميدو
Native
Teads
الأربعاء، 09-03-2022 10:57 ص

وجه أحمد حسام ميدو التحية للاعبي الأهلي وبيتسو موسيماني مدرب الفريق بعد الفوز اليوم على بيراميدز بثلاثية نظيفة في الدوري هذا الموسم.
قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "أوجه التحية لموسيماني وللاعبي الأهلي على تركيزهم، ولو كان الأهلي خسر اليوم ضد بيراميدز، لما كان سيحقق الفوز على صن داونز خلال المباراة المقبلة".
وأضاف: "أوجه التحية لمحمد الشناوي، قلت إنه لابد من مراجعته لنفسه بعد تراجع مستواه، ولكن اليوم قدم مباراة رائعة ضد بيراميدز، وعودته لمستواه هامة لمنتخب مصر الوطني".
وانتقد أحمد حسام ميدو، أداء شريف إكرامي حارس مرمى فريق بيراميدز خلال مواجهة الأهلي أمس والتي انتهت بخسارة فريقه بثلاثية نظيفة في الدوري.
وتابع:  "بيراميدز يمتلك جميع الإمكانيات، ولكن في المباريات الكبرى يرتكب لاعبوه أخطاء ساذجة وهذا يجعل الفريق لن يحصل على الدوري"
وعن شريف إكرامي قال: "ارتكب خطأ غير مبرر في كرة الهدف الثالث للأهلي وكان لابد من التصرف بشكل أفضل من ذلك مع الكرة، وهذه أخطاء لا يجب أن تُرتكب من حارس مرمى كبير".
ووجه ميدو رسالة خاصة بعبد الله السعيد لاعب بيراميدز بعد خطأ الهدف الأول لصالح الأهلي: "عبد الله السعيد بتعمل ايه؟ بتعمل ايه في المكان ده وخطأ غير مبرر".
وختم حديثه قائلا: "مباراة بيراميدز اليوم كانت مصيرية بالنسبة للأهلي، والفوز كان هاما للغاية".
 

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