السبت 12 مارس 2022
توقيت مصر 19:38 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

السعودية تعلن إعدام 81 متهمًا إرهابيًا من «الفئة الضالة»

روسيا تقصف مسجد السلطان سليمان في أوكرانيا

وزيرة التجارة تعلن حظر تصدير 3 سلع جديدة

بيان عاجل من وزير المالية على أزمة القمح بسبب الحرب في أوكرانيا

فتاتان كويتيتان قتلتا أمهما وفصلتا رأسها عن جسدها تكشفان دوافعهما

بث مباشر.. الأهلي وصن داونز في دوري أبطال أفريقيا

بوتين يوافق على انضمام 16 ألف مقاتل عربي للحرب على أوكرانيا

شاهد كيف أصبحت.. أول ظهور إعلامي لـ فيحاء بطلة «اللي بالي بالك» مع محمد سعد

ميدو يخرج عن صمته ويهاجم لاعبي الزمالك: لازم هؤلاء الـ 10 يمشوا

بعد الاعتزال.. أول ظهور لـ حلا شيحة بالحجاب الشرعي

ADS
 

صن داونز يهزم الأهلي «رايح جاي» في دوري أبطال أفريقيا

2889078981621160288
ا
Native
Teads
السبت، 12-03-2022 11:24 ص
خسر الأهلي من صن داونز بهدف نظيف فى المباراة التى جمعتهما عصر اليوم، السبت، بملعب سوكر سيتي فى جوهانسبرج بالجولة الرابعة للمجموعة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.
وخسر الأهلي للمرة الثانية من صن داونز بعدما فاز الأخير على الأهلي فى القاهرة بالجولة الثالثة بهدف نظيف، وبهذه النتيجة يتوقف رصيد الأهلي عند 4 نقاط فيما يرتفع رصيد صن داونز إلى 10 نقاط.
وبذلك يتعقّد موقف الأهلي فى دور المجموعات قبل جولتين من نهاية هذا الدور أمام المريخ والهلال بطلى السودان.
الأهلي بدأ بتشكيل ضم كلاً من: محمد الشناوى، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، علي معلول، كريم فؤاد، حمدى فتحي، عمرو السولية، أليو ديانج، محمد مجدي أفشة، بيرسي تاو ومحمد شريف.
فيما بدأ صن داونز بتشكيل ضم كلاً من:  كينيدي مويني _ليل لاكاي - روشين دي ريك– بريان أونيانجو - خوليسو مودو_ ثيمبا زواني – ثابيلو مورينا - أنديلي جالي – موثيبو مفالا – هاشيم دومينجو و بيتر شالوليلي

الشوط الأول
بداية هادئة من الفريقين وإن كان الأهلي قد سيطر على الدقائق الأولى وأشهر الحكم الإثيوبي تيسيما باملاك بطاقة صفراء لمحمد عبد المنعم بسبب استرداد الكرة بـ"يده" قبل أن يسقط عمرو السولية على الأرض نتيجة الصدام القوي مع أحد لاعبي صن داونز ، وتلقى السولية العلاج قبل أن يستكمل المشاركة في المباراة.
نشط أداء صن داونز وبدأ يشحن هجمات على مرمى الشناوي لكن دفاع الأهلي تعامل معها بشكل جيد.
واصل صن داونز السيطرة على مجريات المباراة وأهدر لاعبوه عدة فرص إلى أن سجل  بيتر شالوليلي هدف صن داونز فى الدقيقة 24 بعدما أحسن التعامل مع كرة عرضية مُستغلاً عدم رقابة دفاع الأهلي له بعدها ينتهي الشوط الأول بتقدم صاحب الأرض بهدف.

هجمة خطرة للأهلي بدأها ديانج الذي مرر الكرة إلى أفشة الذي لعب الكرة إلى معلول وسدد الأخير كرة قوية مرتان بجوار القائم.
وتعرض كريم فؤاد لإصابة وفشل في إستكمال المباراة ليُغادر أرض الملعب ويشارك بدلاً منه طاهر محمد طاهر وحاول الأهلي علىى أستحياء زيارة شباك ولعب حمدي فتحي كرة رأسية بشكل سيئ فحوّل عرضية أفشة إلى خارج الملعب بدلاً من أن يضعها في الشباك ثم تعامل أفشة بشكل سيئ مع تمريرة ديانج الجيدة ، وانتهى الشوط الأول بتقدم صن داونز بهدف نظيف.

الشوط الثاني
جاءت بداية الشوط الثاني حماسية من جانب صاحب الأرض الذي واصل الضغط ولعب الأهلي على الهجمة المرتدة بهدف تحقيق هدف التعادل.
وكاد السولية يتسبب في هدف لفريق صن داونز بعدما أعاد كرة بشكل خاطئ لكن لاعب صن داونز تعامل معها بشكل سيئ مع تدخل عبد المنعم لتضيع الفرصة على صاحب الأرض.
وأجرى موسيماني تغييرين بنزول أحمد عبد القادر و بدلاً من بيرسي تاو وايمن أشرف بدلاً من محمد عبد المنعم.
وأنقذ محمد الشناوي فرصة هدف مُحقق للفريق الجنوب أفريقي في الدقيقة 64 بعدما تصدى للكرة ، ونال أيمن أشرف بطاقة صفراء للخشونة مع شالوليلي ،وواصل صن داونز الهجوم المكثف على الأهلي وسط غياب الأداء من الأحمر.
ومرة أخرى أنقذ محمد الشناوي الأهلي من أستقبال هدف ثان بعدما تصدى لإنفراد تام من لاعب صن داونز وشارك حسام حسن في الدقيقة 75 بدلاً من ديانج.
وسدد أحمد عبد القادر كرة قوية لكنها مرت بجوار القائم،وحاول الفريقين التسجيل ،وأهدر حسام حسن فرصة تسجيل هدف التعادل للأهلي بعدما أساء التعامل مع كرة عرضية لعبها على معلول في الدقيقة 83 ، وشهدت الدقائق الأخيرة هجوم من الفريقين إلى أن انتهى اللقاء بفوز بطل جنوب أفريقيا بهدف نظيف.
 

إقرأ ايضا

large

ميدو يخرج عن صمته ويهاجم لاعبي الزمالك: لازم هؤلاء الـ 10 يمشوا

Capture

شاهد.. جماهير الزمالك تحاول الاعتداء على «أبوجبل» والأخير يهرب بسيارته

اتحاد-الكرة-المصري

صدمة.. وفاة اللاعب أحمد فتحي أثناء الوضوء للصلاة

أخبار متعلقة

268355

الأهلي يغلق الباب أمام الاجتهادات.. وموسيماني: أشكر «الخطيب»

19_2021-637659186929785908-978

ميدو ينتقد شريف إكرامي ويُحرج عبدالله السعيد: بتعمل أيه؟

elaosboa50972

صدمة مُحزنة بعد عرض بدر بانون على أطباء في ألمانيا وأسبانيا وإنجلترا بسبب قلبه

20210505170256054

لاعب خطير.. سباق قوي بين الأهلي والزمالك على ضم هذا النجم

19_2021-637667624981088595-108

الأهلي يحسم عقد موسيماني مقابل هذا المبلغ الضخم شهريًا

202203010645304530

الأهلي يفوز على المريخ السوداني بـ«شق الأنفس» 3-2