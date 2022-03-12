صن داونز يهزم الأهلي «رايح جاي» في دوري أبطال أفريقيا

السبت، 12-03-2022
11:24 ص
خسر
الأهلي من صن داونز
بهدف نظيف فى المباراة التى جمعتهما عصر اليوم، السبت، بملعب سوكر
سيتي فى جوهانسبرج بالجولة الرابعة للمجموعة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.
وخسر
الأهلي للمرة الثانية من صن داونز
بعدما فاز الأخير على الأهلي فى القاهرة بالجولة
الثالثة بهدف نظيف، وبهذه النتيجة يتوقف رصيد الأهلي عند 4 نقاط فيما يرتفع رصيد صن
داونز إلى 10 نقاط.
وبذلك
يتعقّد موقف الأهلي فى دور المجموعات قبل جولتين من نهاية هذا الدور أمام المريخ والهلال
بطلى السودان.
الأهلي
بدأ بتشكيل ضم كلاً من: محمد الشناوى، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، علي معلول، كريم
فؤاد، حمدى فتحي، عمرو السولية، أليو ديانج، محمد مجدي أفشة، بيرسي تاو ومحمد شريف.
فيما
بدأ صن داونز
بتشكيل ضم كلاً من: كينيدي مويني
_ليل لاكاي - روشين دي ريك– بريان أونيانجو - خوليسو مودو_ ثيمبا زواني – ثابيلو مورينا
- أنديلي جالي – موثيبو مفالا – هاشيم دومينجو و بيتر شالوليلي
الشوط
الأول
بداية
هادئة من الفريقين وإن كان الأهلي قد سيطر على الدقائق الأولى وأشهر الحكم الإثيوبي
تيسيما باملاك بطاقة صفراء لمحمد عبد المنعم بسبب استرداد الكرة بـ"يده"
قبل أن يسقط عمرو السولية على الأرض نتيجة الصدام القوي مع أحد لاعبي صن داونز
، وتلقى
السولية العلاج قبل أن يستكمل المشاركة في المباراة.
نشط
أداء صن داونز
وبدأ يشحن هجمات على مرمى الشناوي لكن دفاع الأهلي تعامل معها بشكل جيد.
واصل
صن داونز
السيطرة على مجريات المباراة وأهدر لاعبوه عدة فرص إلى أن سجل بيتر شالوليلي هدف صن داونز
فى الدقيقة 24 بعدما
أحسن التعامل مع كرة عرضية مُستغلاً عدم رقابة دفاع الأهلي له بعدها ينتهي الشوط الأول
بتقدم صاحب الأرض بهدف.
هجمة
خطرة للأهلي بدأها ديانج الذي مرر الكرة إلى أفشة الذي لعب الكرة إلى معلول وسدد الأخير
كرة قوية مرتان بجوار القائم.
وتعرض
كريم فؤاد لإصابة وفشل في إستكمال المباراة ليُغادر أرض الملعب ويشارك بدلاً منه طاهر
محمد طاهر وحاول الأهلي علىى أستحياء زيارة شباك ولعب حمدي فتحي كرة رأسية بشكل سيئ
فحوّل عرضية أفشة إلى خارج الملعب بدلاً من أن يضعها في الشباك ثم تعامل أفشة بشكل
سيئ مع تمريرة ديانج الجيدة ، وانتهى الشوط الأول بتقدم صن داونز
بهدف نظيف.
الشوط
الثاني
جاءت
بداية الشوط الثاني حماسية من جانب صاحب الأرض الذي واصل الضغط ولعب الأهلي على الهجمة
المرتدة بهدف تحقيق هدف التعادل.
وكاد
السولية يتسبب في هدف لفريق صن داونز
بعدما أعاد كرة بشكل خاطئ لكن لاعب صن داونز
تعامل
معها بشكل سيئ مع تدخل عبد المنعم لتضيع الفرصة على صاحب الأرض.
وأجرى
موسيماني تغييرين بنزول أحمد عبد القادر و بدلاً من بيرسي تاو وايمن أشرف بدلاً من
محمد عبد المنعم.
وأنقذ
محمد الشناوي فرصة هدف مُحقق للفريق الجنوب أفريقي في الدقيقة 64 بعدما تصدى للكرة
، ونال أيمن أشرف بطاقة صفراء للخشونة مع شالوليلي ،وواصل صن داونز
الهجوم المكثف على
الأهلي وسط غياب الأداء من الأحمر.
ومرة
أخرى أنقذ محمد الشناوي الأهلي من أستقبال هدف ثان بعدما تصدى لإنفراد تام من لاعب
صن داونز
وشارك حسام حسن في الدقيقة 75 بدلاً من ديانج.
وسدد
أحمد عبد القادر كرة قوية لكنها مرت بجوار القائم،وحاول الفريقين التسجيل ،وأهدر حسام
حسن فرصة تسجيل هدف التعادل للأهلي بعدما أساء التعامل مع كرة عرضية لعبها على معلول
في الدقيقة 83 ، وشهدت الدقائق الأخيرة هجوم من الفريقين إلى أن انتهى اللقاء بفوز
بطل جنوب أفريقيا بهدف نظيف.