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صدمة مُحزنة بعد عرض بدر بانون على أطباء في ألمانيا وأسبانيا وإنجلترا بسبب قلبه

elaosboa50972
بدر بانون
Native
Teads
الثلاثاء، 08-03-2022 12:49 م

أكد الإعلامي محمد شبانة، مقدم برنامج "بوكس تو بوكس"، أن الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق الأول بالنادي الأهلي، عرض نتيجة الفحوصات الطبية والأشعة الخاصة باللاعب بدر بانون، مدافع الأهلي، الذي يعاني من الإصابة بمضاعفات فيروس كورونا، على أطباء في بايرن ميونخ الألماني وبرشلونة الإسباني وأطباء في إنجلترا.
وقال شبانة: "كشف مصدر مسئول أن الأطباء اتفقوا على ضرورة حصول بدر بانون على راحة جديدة بسبب استمرار التهاب عضلات القلب، حيث يحتاج لـ8 أسابيع جديدة ويخضع لفحوصات جديدة مع نهاية مارس الجاري".
وأضاف: "وأوضح المصدر أن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، طالب طبيب الفريق أحمد أبو عبلة عقب تلك التوصية بعدم الإفصاح عن أي تفاصيل تتعلق بإصابة بدر بانون".
ويعانى بدر بانون من الإصابة بمضاعفات فيروس كورونا، وتغيب عن الملاعب منذ فترة طويلة، حيث لم يتمكن من المشاركة مع منتخب المغرب فى نهائيات الأمم الأفريقية التى استضافتها الكاميرون.
 

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